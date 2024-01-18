فائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023

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انخفضت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو عام 2023 (6.57%)، وتتراجع دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.82%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يناير إلى 6.60% من 6.66% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.15% قبل عام.
وأظهرت بيانات منفصلة من جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 10.4% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير، بعد زيادة مؤشري إعادة التمويل والشراء بنسبة 11% و9%، مقارنة بالأسبوع السابق.
وقالت الجمعية، إن طلبات الحصول على الرهن العقاري لشراء منازل جديدة زادت بنسبة 22.2% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، وهي الزيادة الحادية عشرة على التوالي.
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