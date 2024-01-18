فائدة الرهن العقاري الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ مايو 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتدبي: 2.1 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم وزير الإسكان يوجه بتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة لمدينة الشروق “مدن للتطوير العقارى” تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال 2024

انخفضت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو عام 2023 (6.57%)، وتتراجع دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.82%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يناير إلى 6.60% من 6.66% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.15% قبل عام.

وأظهرت بيانات منفصلة من جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 10.4% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير، بعد زيادة مؤشري إعادة التمويل والشراء بنسبة 11% و9%، مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت الجمعية، إن طلبات الحصول على الرهن العقاري لشراء منازل جديدة زادت بنسبة 22.2% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، وهي الزيادة الحادية عشرة على التوالي.