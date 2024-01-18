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فتح ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف النار ضد شعبنا

1/18/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل/PNN/رحبت حركة فتح بتصويت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وبالدعوة الأوروبية
للاسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في غزة.

وقالت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، إن القرار الذي جاء بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، يجب تطبيقه من قبل الحكومات الأوروبية بخطوات تلزم اسرائيل بشكل فوري به.

وقال نزال: في ضوء هذا القرار تتطلع فتح لموقف أوروبي داعم في محكمة العدل الدولية لجعل قرار وقف النار قرارا عالميا.

وكان القرار الأوروبي قد عبر عن "القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا"، محذرا من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية".

وختم بيان فتح بدعوة أوروبا للقيام بدور قوي وفعال يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ويوقف مسلسل المماطلة والتملص والاستيطان والعنف الذي يميز الاحتلال الاستعماري لأراضي دولة فلسطين وانتهاك حقوق شعبنا.


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