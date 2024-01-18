فتح ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف النار ضد شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل/PNN/رحبت حركة فتح بتصويت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وبالدعوة الأوروبية
للاسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في غزة.
وقالت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، إن القرار الذي جاء بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، يجب تطبيقه من قبل الحكومات الأوروبية بخطوات تلزم اسرائيل بشكل فوري به.
وقال نزال: في ضوء هذا القرار تتطلع فتح لموقف أوروبي داعم في محكمة العدل الدولية لجعل قرار وقف النار قرارا عالميا.
وكان القرار الأوروبي قد عبر عن "القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا"، محذرا من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية".
وختم بيان فتح بدعوة أوروبا للقيام بدور قوي وفعال يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ويوقف مسلسل المماطلة والتملص والاستيطان والعنف الذي يميز الاحتلال الاستعماري لأراضي دولة فلسطين وانتهاك حقوق شعبنا.
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