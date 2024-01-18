Friday, 19 January 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث تطورات العدوان وحرب الإبادة في فلسطين

1/18/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/بحثت "لجنة فلسطين" في البرلمان العربي، اليوم الخميس، تطورات العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال اجتماعها الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وأمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة فهمي الزعارير.

وأكد رئيس البرلمان العربي الاستمرار في جهود دعم فلسطين، واستكمال الإجراءات بشأن الدعوى المقدمة من قبله للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل.

واستنكر أعضاء لجنة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى.

كما دعت اللجنة، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز عـبر النظام الدولي، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لحثها على وقـف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد شعبنا، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدةً على مـوقـف البرلمان الـثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الزعارير أهمية العمل على إيقاف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أبناء شعبنا في القطاع والضفة، ومنع التهجير القسري، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت، مشددا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفي العودة والحرية والاستقلال.

وصدر عن اللجنة مشروع قرار لعرضه على جلسة البرلمان العربي يوم الأحد المقبل لاعتماده.


MENAFN18012024000205011050ID1107739776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث