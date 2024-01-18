لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث تطورات العدوان وحرب الإبادة في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/بحثت "لجنة فلسطين" في البرلمان العربي، اليوم الخميس، تطورات العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال اجتماعها الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وأمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة فهمي الزعارير.
وأكد رئيس البرلمان العربي الاستمرار في جهود دعم فلسطين، واستكمال الإجراءات بشأن الدعوى المقدمة من قبله للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل.
واستنكر أعضاء لجنة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى.
كما دعت اللجنة، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز عـبر النظام الدولي، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لحثها على وقـف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد شعبنا، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدةً على مـوقـف البرلمان الـثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد الزعارير أهمية العمل على إيقاف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أبناء شعبنا في القطاع والضفة، ومنع التهجير القسري، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت، مشددا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفي العودة والحرية والاستقلال.
وصدر عن اللجنة مشروع قرار لعرضه على جلسة البرلمان العربي يوم الأحد المقبل لاعتماده.
MENAFN18012024000205011050ID1107739776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.