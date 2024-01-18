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بيت لحم: الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين داخل مسجد في حوسان

1/18/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من المواطنين داخل مسجد في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين بعد مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، ودققت في هوياتهم.

يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها في منطقة المطينة، تمثل بإغلاقها وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، واعتلاء بعض أسطح المنازل، وتحويلها لنقاط مراقبة .


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