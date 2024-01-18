بيت لحم: الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين داخل مسجد في حوسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من المواطنين داخل مسجد في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين بعد مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، ودققت في هوياتهم.
يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها في منطقة المطينة، تمثل بإغلاقها وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، واعتلاء بعض أسطح المنازل، وتحويلها لنقاط مراقبة .
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