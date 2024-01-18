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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الخضر جنوب بيت لحم

1/18/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا، مساء اليوم الخميس، في البلدة القديمة بالخضر جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر، بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري في منطقة "التل"، وهو الطريق الوحيد للوصول الى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وفتشت المركبات، ودققت في هويات المواطنين .


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