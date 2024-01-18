حنان أبو ريا : واحدة من الامهات الفلسطينيات اللواتي فقدن ابنائهن بحرب الابادة بغزة شاهد ماذا تقول PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / بيت لحم / PNN / يقال ان المأساي في الحروب تبدا في الظهور بعد ان تسكت اصوات المدافع لكنها في غزة تظهر بشكل يومي امام اعين العالم الصامت على جريمة الحرب والابادة اجمع الذي لا يحرك ساكنا لوقفها.

حنان ابو ريا“ام فايز” فلسطينية من غزة و واحدة من الامهات الفلسطينيات اللواتي لن يسامحن ويغفرن للعالم اجمع لانه لم يوقف حرب الابادة التي تعرضت لها عائلتها من بينهم ابنها وبناتها الاربع في قصف همجي اسرائيلي على منازل العائلة في حي تل الهوى بعد ان فروا جميعا من حي الرمال الذي كان يتعرض للمسح عن الوجود

تقول ام فايز ريا ام لاربعة بنات وثلاثة ابناء و التي نجت من المذبحة التي تعرضت لها عائلتها انها تتمنى أن ترى بناتها وتحتضنهم ولو لمرة واحدة وتشتمهم

رائحتهم لمرة واحدة فقط لكنها لن تستطيع لانهم ببساطة رحلوا في قصف همجي إسرائيلي لمنزل تجمعت به العائلة هربا من القصف.

ام فايز التي نجت من الموت مع ابنها فادي الذي يعاني من شلل بعد ان سقط في شهر نيسان من العام الماضي عن الطابق الخامس خلال عمله باخد شركات الانشاءات في القطاع حيث عانى من الغيبوبة في الاسابيع الاولى واستفاق بعدها ليبلغهم الاطباء باصابته بالشلل حيث بدات رحلة بحثهم عن العلاج له.

وتضيف توجهنا لخارج القطاع لداخل الاخضر حتى نتفاجىء ثاني يوم في دخولنا بأن ابني فادي عمل العملية فور وصوله للمشفى على الساعة 2 بعد منتصف الليل، حيث قاموا بإدخاله للعملية فورا بعد

عمل صورة رنين له، و وجدوا نزيف في رأسه، وقالوا له انه لو انتظر لساعات الفجر كان سيموت بسبب النزيف.

واوضحت ان المشفى في غزة قالوا لنا لا يوجد شيء برأسه، الاصابة بعيد عن الرأس، و تبين أن الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة مكسورين، كما ان الحبل الشوكي تضرر وحدث له شلل كامل وليس شلل نصفي حيث استمروا بالبحث عن علاج له بين مشافي الداخل والضفة الى ان بدات الحرب حيث وصلوا لمستشفى بيت جالا الحكومي الحسين بتاريخ الثاني من اكتوبر اي قبل خمسة ايام من اندلاع الحرب في السابع منه.

وتقول انها لم ترى بناتها منذ ستة اشهر حيث كن يتواجدن في المنزل بغزة حيث كانت تتواصل معهن ليل ونهار عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي وعندما بدأت الحرب اول يوم وثاني يوم وثالث يوم كانوا يصرخون وهم يتحدثون معي ، "ماما يا ماما احنا بنموت فش أمان القذائف فوق رأسنا".

تقول المواطنة ريا ان هذا الخوف الذي سمعته من

بناتها نقلته لأخواتها على مجموعة تواصل اجتماعي للعائلة حيث طلبت منهن رعاية بناتها واسرتها وقالت لهن انهن المسؤولات اذا حدث لبناتها شيء وني بعيدة عن منزلها وبناتها في الضفة الغربية من اجل علاج ابنها فادي..

وتوضح ام فايز ان احد شقيقاتها قامت بارسال سيارة اجرة بسرعة لبناتها وطلبت منهم المكوث في منزلها وقالت ان ملكة ونوران وتوتو وعواد، ذهبوا اليت خالتهم وهربوا عندها من منزلهم بحي الرمال الى منطقة تل الهوى حيث تعيش خالتهم في فيلا هناك حيث بقوا هناك لحين استشهدوا.

وعن تلقيها خبر استشهادهم تقول ام فايز ريا انها وصلت الطايق الرابع في مستشفى بيت جالا و على باب الغرفة رأيت شخصا واقفاً، انا كنت خارجة من الغرفة، سألني انتي أم فادي؟ قلت له نعم انا، قال لي تعالي معي، ذهبت معه ودخلت غرفة رأيتها مليئة بالناس و في تلك اللحظة شعرت ان شيء غطى على عيناي، رأيت الدنيا بيضاء وشعرت ان هناك امر ما خطير وكبير.

و تضيف قلت لهم ماذا هناك، هل بناتي استشهدوا؟ قالوا لي اجلسي، قلت لهم وضحولي لي ماذا يجري؟

هل أختي استشهدت؟ قالوا لي "لا" بس تعالي.. وبعدها قلت لهم في غصة بقلبي، أقول لكم هل بناتي استشهدوا؟ هل ابني استشهد؟ وحينها قالت احدى الممرضات لي "والله يا حبيبتي أتمنى ان أقول لك لا، بس هذا الذي حصل حيث قلت لهم قولوا لي من؟ ملكة، نوران، توتو، عواد، أختي، زوجي، من؟ فهموني من الذي حي ومن الذي مات؟ هل هم مقطعين أشلاء أو كويسين أو جرحى؟ ماذا هناك اشرحوا لي".

واضافت ام فايز :"أتذكر أنها قالت لي كلمة نحن تواصلنا معهم بغزة والفيلا الخمس طوابق تم قصفها وكلهم تحت الركام، صرخت وقلت يا ليتهم انتظروني.. بعدها لم استيقظ الا ثاني يوم، لا اعلم ما الذي جرى".

ام فايز الحزينة الصابرة بالم و التي ثكلت بكافة الراد اسرتها واحبائها تعيش حالة غضب وحزن في مستشفى جمعية بيت لحم العربية حيث يتلقى ابنها الناجي معها من مجزرة الاحتلال العلاج نتيجة اصابته بالعمل قبل الحرب وادت لاصابته بالشلل تقول وهي تبكي حيث لم تجف دموعها لم يعد لدي حياة بعد بناتي وابني، لا بغزة ولا بأي مكان اخر، هؤلاء أخواتي الذين ذهبوا أيضا ليسوا فقط بناتي هؤلاء حياتي و قلبي من الداخل، لا يوجد فرق بينهم وبين بناتي بأي شيء، هم الذين

كانوا سندي في كل شيء".

وتختم حديثها بحزن ودموع وتقول :"لا يوجد حياة الان في غزة لمن اعود لا بيت، لا بنات لا أولاد لم يبقى أحد".