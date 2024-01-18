شهداء وجرحى والاحتلال يحاصر مدارس تؤوي نازحين في غزة ويفجر مربعات سكنية في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم الخميس، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية بشكل كامل في مدينة خان يونس.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين على الأقل، استشهدا وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما نقل مواطنون جثامين 4 شهداء إلى المستشفى الأوروبي ارتقوا بعد قصف في خان يونس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصل تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.



