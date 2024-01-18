البرازيل تروج للإيثانول في دول نصف الكرة الجنوبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تم التوقيع على اتفاقية لترويج الايثانول البرازيلي في السوق العالمية بين كل من اتحاد صناعة قصب السكر والوقود الحيوي (Unica) والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil) خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP28 الذي عقد في دبي في نهاية العام المنصرم. ومن المتوقع أن تقوم هذه الاتفاقية بتسهيل الاجتماعات والفعاليات والبعثات بين البرازيل ودول النصف الجنوبي من الكرة الارضية وخاصة آسيا وافريقيا.

من المتوقع أن تبدأ النشاطات في نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من هذا العام. حيث إن الدول التي سيوليها المشروع الأولوية عند انطلاقته هي دول القارة الافريقية وهي أنغولا وجنوب افريقيا والموزامبيق وكينيا واثيوبيا، بالإضافة لدول آسيوية وهي اندونيسيا والهند وتايلاند، والباكستان، والفيليبين، وفيتنام. كما أنه من الممكن إضافة بعض الدول العربية لاحقاً. وكانت هذه الوثيقة قد وقعت من قبل كل من جورج فيانا رئيس الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil وإيفانرو غوسي الرئيس والرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة قصب السكر والوقود الحيوي (Unica).

وفي مقابلة مع وكالة الانباء العربية البرازيلية ANBA قال غوسي (في الصورة أعلاه) بأن الايثانول يلعب دوراً هاماً في إتمام عملية نزع الكربون من المصفوفة العالمية لوسائل النقل. حيث قال“إن هذه الفكرة ليست بفكرة خاصة بنا، هذا ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة، والتي تقول بأن الطاقة الحيوية والتي تشمل الايثانول يجب أن تتضاعف ثلاث مرات حتى العام 2023 من أجل أن نتمكن من التحول بالطاقة”.

ومن أجل حدوث ذلك، أكد غوسي أنه من الضروري توافر العديد من المسارات التكنولوجية القادرة على تخفيض الانبعاثات واتمام نزع الكربون، وبالتالي التغلب على التحدي الأكبر للإنسانية في القرن الـ 21.

وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً بأن الوقود الحيوي يقوم بلعب دور هام في النصف الجنوبي من الكرة الارضية والذي يشمل الدول العربية والافريقية.“لماذا؟ لأن الايثانول عندما يتم انتاجه بشكل مستدام كما نقوم في البرازيل، وبالشكل الذي أصبح يتم انتاجه في العالم، أو بعبارة أخرى لا لاقتلاع الغابات أو التنافس في المواد الغذائية، وهذا فعال جداً في تخفيض الانبعاثات، بحيث يقلل من الانبعاثات بنسبة 90% بالمقارنة مع البنزين”

كما أشار غوسي إلى نقطة هامة أخرى، ألا وهي حقيقة أن الايثانول لا يتطلب أي نوع من الاستثمار أو التغيير في البنية التحتية المتواجدة حالياً في البلدان، وهذا يختلف عن مئات المليارات من الدولارات التي يتم انافقها في استثمارات ضرورية لإنتاج اسطول من السيارات الكهربائية.

وأضاف غوسي:“إذا اخترت بلداً عربياً وآخراً افريقياً، وابتدأتُ في عملية مزج الايثانول مع البنزين، فلن أحتاج لتغيير البنية التحتية. لأن محطة الوقود تلك وخزان الوقود ذاك ومضخة الوقود تلك التي تضخ حالياً وقود بدون ايثانول، ستقوم غداً نفسها جميعاً بنفس المهمة، حتى لو ضفنا للبنزين 10% أو 20% من الايثانول، وبالتالي البدء في تخفيف الانبعاثات فورياً. وهذا لأن دراساتنا تظهر أن مزج 20% من (الايثانول والبنزين) يمكن أن يتم تشغيله في السيارات في العالم بأسره، هذا ونحن نتحدث طبعاً فقط عن السيارات التي لا تتمتع بميزة الوقود المرن“.

وأشار غوسي إلى أن البنزين في البرازيل يحتوي على 27% من الايثانول، وبالتالي فإن المرحلة الأولى من مفهوم مشروع اتفاقنا مع ApexBrasil بهي أن الايثانول هو حل سريع وسهل ومنخفض التكاليف من أجل نزع الكربون بشكل فوري.

ووفقاً لغوسي فإن الجزء الأول من مهمة هذه الاتفاقية ستكون تصدير هذا المفهوم من أجل أن تتمكن الدول من انتاج القدر الممكن من الايثانول خاصتها. وبالتلي فإن إحدى الرسائل التي أرسلناها إلى دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هي: هل لديكم الظروف التي تسمح بانتاج الايثانول؟ إذا كانت متوفرة فقوموا بالانتاج، لأنكم ستخففون من الانبعاثات ولن تتسببوا بأية أعطال أو مساوىء للسيارات أو المحركات. فبشكل عام إذا كان البلد من مستوردي النفط، فبهذه الطريقة سيقوم بتوليد فرص العمل وتحسين العائدات في الريف والمدينة وسيتوفر لديه حل بحيث لن تكون تكلفة استيراده مليارات من الدولارات يدفعها السكان كبنى تحتية.

توقيع الاتفاقية بين Unica و ApexBrasil خلال مؤتمر COP28 في دبي

ويضيف غوسي:“إن المشروع في مرحلته الأولى لا يتضمن الدول العربية، لأن موضوع انتاج الايثانول لديهم يشكل تحدياً أكبر كونها دول صحراوية.”

كما قال الرئيس التنفيذي بأن الهدف الرئيسي من المشروع هو ضمان الحد الأدنى من المعاناة في القارة الافريقية لكي يتمتعوا بالحد الأكبر من الأمن الطاقي الممكن، وللوصول إلى ذلك، تيم تصدير الايتانول البرازيلي إلى هذه الدول. تصدر البرازيل اليوم حوالي 3% من الانتاج بشكل خاص إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن بسبب الصفة الطارئة لمواضيع التغير المناخي، فإن التوجه نحو تكثيف وزيادة هذه الصادرات.

وتتمثل الخطوة الثالثة في تشجيع صناعات السيارات في تلك البلدان على الاستثمار في السيارات التي تعمل بالوقود المرن.“تراهن شركات صناعة السيارات الكبرى (في البرازيل) على السيارات التي تعمل بالوقود المرن (تلك التي تعمل بالإيثانول والبنزين)، مثل تويوتا وفولكس فاجن ومجموعة ستيلانتس، التي لديها علامات تجارية مثل فيات وكرايسلر وجيب. لقد اتخذت شركات صناعة السيارات هذه بالفعل موقفاً عاماً يقول إن الإيثانول جزء من الحل وفي جزء مهم من العالم سيكون حلاً تكميلياً وثيق الصلة للغاية“.

سيارات كهربائية

ويقول غوسي:” لست ضد تحويل السيارات إلى كهربائية، فنحن سنحتاج لجميع مسارات التكنولوجية للقيام بنزع الكريون. ولكن ما يمكنني قوله هو أن الايثانول سريع وسهل ومنخفض التكاليف. بالنسبة لغوسي، في كثير من البلدان وخاصة في أوروبا، السيارة الكهربائية ستكون الخيار الافضل. ولكن هناك جزء هام في هذا العالم وهو موضوع اهتمامنا، ألا وهو النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وهذا الحل ليس حلاً مجدياً أو ذكياً لهذه المنطقة.

في البرازيل، ووفقاً لحسابات شركة أبحاث الطاقة، يجب أن يكون هناك استثمار يتراوح بين 220 و 300 مليار دولار أمريكي حتى يكون لدى البلاد شبكة قوية لإعادة شحن الطاقة للحصول على حصة من أسطول السيارات الكهربائية.

وأضاف غوسي:“هذا يعتبر تحدياً بالنبسبة للبرازيل، بل تحدي لكل دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، والذي تتواجد فيه القارة الافريقية وجزء من الدول العربية كذلك. فبينما يقوم الايثانول بنزع الكربون دون الاعتماد على استثمار في البنية التحتية، ويمكن البدء باستخدامه بنسبة 20% من الاسطول الحالي من السيارات، أو بمعنى آخر في السيارات التي تسير على الطريق الآن”.

وذكر غوسي بأن الكثير من الدول الافريقية والآسيوية تعاني من انعدام أمن الطاقة من خلال انقطاعات مستمرة في الطاقة. إنهم يعانون لديهم مصاعب متعلقة بالكهرباء حالياً، وبالتالي فإن المطالبة بالمزيد من الطاقة الكهربائية في هذه الدول ليس بحل ناجع. لذلك الايثانول سيؤدي إلى نزع الكربون دون مساومة وبدون زيادة الطلب على الكهرباء والتي تعتبر حالياً مشكلة حقاً.

التوقييع خلال مؤتمر COP28

بالنسبة لغوسي، كان توقيع الاتفاقية لحظة تاريخية{ حيث قال:“قررت ApexBrasil وUNICA توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة مؤتمر COP28 في دبي، وهي حركة مهمة دعا فيها أحد أكبر منتجي النفط في العالم إلى مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ، مما يدل على أن قضية إزالة الكربون هذه وحماية البيئة ليس لها حدود ونحن جميعاً مسؤولون”.

من خلال هذا الاتفاق مع ApexBrasil، سيكتسب القطاع قوة لعقد الأحداث والاجتماعات الثنائية والدراسات الفنية خارج البرازيل، بالإضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية لإظهار كيفية تطور البرازيل في هذا القطاع خلال السنوات ال 50 الماضية.

“سيكون الاتفاق مهما حتى نتمكن من نقله إلى هذه البلدان ، وذلك من خلال الفعاليات التي تسمى محادثات الإيثانول، ومن خلال استقبال البعثات الدولية هنا في البرازيل، حتى يتمكنوا من فهم ما قامت به البرازيل. لأن البرازيل اليوم تعتبر النموذج الرئيسي لاستخدام الوقود الحيوي والايثانول في العالم، لذلك كتبنا وأخذنا هذه القصة وسنواصل نقلها إلى هذه البلدان، بدعم من ApexBrasil، كما نريد استقبال هذه البلدان هنا لنبين عملياً كيف عالجت البرازيل هذه القضايا.

Zuleika de Souza/Unica Divulgação