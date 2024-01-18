14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – جذب المقصد السياحي المصري ما يقرب من 14.9 مليون سائح خلال 2023، رغم التحديات التي يشهدها السوق العالمي، وآخرها الحرب على قطاع غزة الفلسطيني، والتي أثرت على حجم السياحة الوافدة لتسجل 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، إن قطاع السياحة المصري حقق إنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي من حيث عدد الوافدين ليتجاوز الأرقام التي تم تحقيقها عام 2010 قبل ثورة يناير 2011.

وشدد على ان الوزارة بذلت مجهودًا لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة لتحقيق التنوع والاستمرارية في نوعية السياحة الوافدة للمقصد المصري، بالإضافة إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، والتعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد الرحلات الجوية وتدشين خطوط جديدة في الأسواق المستهدفة لجذب السائحين.

وأضاف ان الوزارة عملت علي تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية، بالإضافة إلي اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ساهم في تحقيق القطاع لأرقام قياسية خلال العام الماضي.

وأكد الوزير علي ان عدد السائحين خلال العام سجل 14.906 مليون سائح، ليحطم الرقم القياسي الذي حققه القطاع عام 2010 والذي بلغ 14.731 مليون سائح، وشهد الربع الرابع من عام 2023 اقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.

ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى اتاحة 3 أمثالها حتى عام 2028، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد 561.852 مقعد في أغسطس 2022 إلى 698.779 مقعد في أكتوبر 2023.





©MOHAMED ELSHAHED\AFP