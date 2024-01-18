14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
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القاهرة – جذب المقصد السياحي المصري ما يقرب من 14.9 مليون سائح خلال 2023، رغم التحديات التي يشهدها السوق العالمي، وآخرها الحرب على قطاع غزة الفلسطيني، والتي أثرت على حجم السياحة الوافدة لتسجل 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، إن قطاع السياحة المصري حقق إنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي من حيث عدد الوافدين ليتجاوز الأرقام التي تم تحقيقها عام 2010 قبل ثورة يناير 2011.
وشدد على ان الوزارة بذلت مجهودًا لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة لتحقيق التنوع والاستمرارية في نوعية السياحة الوافدة للمقصد المصري، بالإضافة إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، والتعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد الرحلات الجوية وتدشين خطوط جديدة في الأسواق المستهدفة لجذب السائحين.
وأضاف ان الوزارة عملت علي تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية، بالإضافة إلي اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ساهم في تحقيق القطاع لأرقام قياسية خلال العام الماضي.
وأكد الوزير علي ان عدد السائحين خلال العام سجل 14.906 مليون سائح، ليحطم الرقم القياسي الذي حققه القطاع عام 2010 والذي بلغ 14.731 مليون سائح، وشهد الربع الرابع من عام 2023 اقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.
ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى اتاحة 3 أمثالها حتى عام 2028، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد 561.852 مقعد في أغسطس 2022 إلى 698.779 مقعد في أكتوبر 2023.
©MOHAMED ELSHAHED\AFP
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