وزير الاستثمار السعودي: الخليج يعتمد على التحول في الطاقة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أكد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية خالد الفالح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا, بأن التحول في الطاقة أساسي بالنسبة لتطور ونمو دول الخليج العربي, أكبر الدول المنتجة للنفط، وذلك خلال جلسة بعنوان:“Gulf Economies: all in”.

وفقاً لصحيفة Arab News, قال الفالح (في الصورة أعلاه):” إن الاستقرار السياسي هو الأهم، رؤية على المدى البعيد وذات استمرارية”. كما أكد أن المنطقة ستقوم بالانتقال إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، وستشهد مزيجاً مناسباً من عروض الطاقة، ومن ضمنها مشتقات البترول على المدى الطويل، ومع ذلك توفير تطوير نماذج أخرى.

وقال الوزير أن المملكة العربية السعودية قد استثمرت في مشاريع للطاقة في دول أخرى من دول الخليج العربي، مثل البحرين والامارات والكويت وعُمان، في نفس الوقت الذي تبني فيه قطاعها الخاص بالطاقة النظيفة في مشاريع مثل الطاقة المولدة من الهيدروجين. كما أكد كذلك أن استثمارات الذكاء الاصطناعي هي توجه خلال السنوات المقبلة في المنطقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية.

World Economic Forum /Boris Baldinger