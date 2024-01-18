وزير الاستثمار السعودي: الخليج يعتمد على التحول في الطاقة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أكد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية خالد الفالح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا, بأن التحول في الطاقة أساسي بالنسبة لتطور ونمو دول الخليج العربي, أكبر الدول المنتجة للنفط، وذلك خلال جلسة بعنوان:“Gulf Economies: all in”.
وفقاً لصحيفة Arab News, قال الفالح (في الصورة أعلاه):” إن الاستقرار السياسي هو الأهم، رؤية على المدى البعيد وذات استمرارية”. كما أكد أن المنطقة ستقوم بالانتقال إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، وستشهد مزيجاً مناسباً من عروض الطاقة، ومن ضمنها مشتقات البترول على المدى الطويل، ومع ذلك توفير تطوير نماذج أخرى.
وقال الوزير أن المملكة العربية السعودية قد استثمرت في مشاريع للطاقة في دول أخرى من دول الخليج العربي، مثل البحرين والامارات والكويت وعُمان، في نفس الوقت الذي تبني فيه قطاعها الخاص بالطاقة النظيفة في مشاريع مثل الطاقة المولدة من الهيدروجين. كما أكد كذلك أن استثمارات الذكاء الاصطناعي هي توجه خلال السنوات المقبلة في المنطقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية.
World Economic Forum /Boris Baldinger
MENAFN18012024000213011057ID1107739749
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