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هل يوقف Chatgpt هيمنة غوغل على محركات البحث؟

1/18/2024 2:08:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بإدخال «ChatGPT» إلى محرك بحث «Bing» الخاص بها في فبراير 2023، أعلن المحللون المتفائلون أن هذه الخطوة هي «لحظة آيفون»، يمكن أن تقلب سوق البحث رأسا على عقب وتنهي هيمنة «غوغل» على محركات البحث.
وقد أبهر محرك «Bing»، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من «OpenAI»، مستخدمي الإنترنت بردود محادثة على الاستفسارات المطروحة بطريقة طبيعية، لكن محرك بحث مايكروسوفت أنهى 2023 بحصة 3.4% فقط من سوق البحث العالمي، وفقا لشركة تحليلات البيانات StatCounter، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وناضل Bing منذ فترة طويلة من أجل الحفاظ على أهميته وجذب المزيد من السخرية بدلا من الاعتراف به على مر السنين كبديل جدي لـ «غوغل». لم تفعل عمليات إعادة التصميم المتعددة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2009 سوى القليل لتعزيز شعبية Bing.
وقبل شهر من قيام شركة مايكروسوفت بتزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كان الأشخاص يقضون وقتا أقل بنسبة 33% في استخدامه عما كانوا يقضونه قبل 12 شهرا، وفقا لشركة SensorTower.
وساعدت إعادة تشغيل «ChatGPT» على الأقل في عكس هذه الانخفاضات، وفي الربع الثاني من عام 2023، تضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريا في الولايات المتحدة على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 ملايين، وفقا لتحليل «بلومبيرغ إنتليجنس» لبيانات شركة تطبيقات الهاتف المحمول SensorTower.
وبشكل عام، كان المستخدمون يقضون وقتا أطول بنسبة 84% على محرك البحث، حسبما تظهر البيانات. وبحلول نهاية العام، زاد عدد مستخدمي Bing النشطين شهريا بشكل مطرد إلى 4.4 ملايين، وفقا لشركة SensorTower.
وللبناء على هذا الزخم، قامت مايكروسوفت بإضافة المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى Bing. وفي أكتوبر، قامت الشركة بدمج أحدث إصدار من نموذج إنشاء الصور الخاص بـ OpenAI، DALL-E 3. ويمكن للزائرين استخدامه لإنشاء صور ذات مظهر واقعي مع مطالبات نصية بسيطة.
وعلى الرغم من أن فريق Bing يضيف ما يرضي الجماهير، إلا أن غوغل كانت تتسابق لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وفي شهر مايو، أطلقت نسخة تجريبية من محرك البحث الخاص بها يسمى تجربة البحث المولدة، والتي تقدم استجابات محادثة فوق قائمة الروابط المألوفة.
وتحتفظ «ألفابيت» الشركة الأم لـ «غوغل» أيضا بمزايا كبيرة، إذ تمتلك أكثر من 90% من السوق، كما أن غوغل هو محرك البحث الافتراضي على أجهزة شركة أبل، بما في ذلك آيفون، ما يمنح غوغل كتلة حرجة للغاية. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها، زادت معرفة محرك البحث وزادت قدرة غوغل على استخدام تلك البيانات لتقديم النتائج وتصنيفها بطريقة يجدها الأشخاص مفيدة.
وتعكس إعادة تجهيز البحث من قبل عملاقي التكنولوجيا قناعة مشتركة بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير بشكل جذري الطريقة التي يبحث بها الناس عن الإجابات ويتلقونها عبر الإنترنت. بالنسبة لشركة مايكروسوفت، يمثل هذا التحول فرصة لدفع Bing إلى الأمام.
وتراهن مايكروسوفت أيضا على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير كيفية تخصيص المعلنين لإنفاقهم على البحث. يعتمد نموذج الإعلان الحالي على تكلفة النقرة، لكن عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل المستهلكين يجيبون بشكل أسرع وأكثر مباشرة دون سلسلة من الروابط الزرقاء.

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