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عمر العمر ضرورة إيجاد شبكة عربية موحدة لتطوير منظومة الاتصالات وسرعة نقل البيانات

1/18/2024 2:08:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عمر العمر أهمية مواكبة الدول العربية للتطور اللافت للأنظمة الرقمية في العالم في ظل التقدم الكبير بمجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
وقال العمر، خلال مشاركته في الدورة الـ 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي، إن هناك ضرورة لإيجاد شبكة عربية موحدة لتطوير منظومة الاتصالات العربية وتحسين تجربة المواطنين لضمان جودة وسرعة نقل البيانات والمعلومات وصولا إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الاتصالات عبر الحدود الوطنية.
وأوضح أن وجود الشبكة الموحدة من شأنه المساهمة في تحقيق تقدم كبير في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي ما يعزز التنمية الاقتصادية والاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.
ولفت العمر إلى سعي الدول العربية لإيجاد طريقة للتوافق على الأمور التنظيمية لسهولة نقل المعلومات مستقبلا في ظل التطور اللافت للأنظمة الرقمية عالميا، مبينا أن تلك الخطوة تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الدول الأعضاء لتحقيق مستقبل واعد للمواطنين العرب.
وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة الـ 27 التي اختتمت أعمالها اليوم، قال العمر إنه تضمن مجموعة من المواضيع المشتركة منها الأمن السيبراني وأهمية إيجاد آلية عمل للتعاون العربي المشترك وكيفية تنسيق العمل بين المنظمات العاملة في مجال الاتصالات بالإضافة إلى متابعة نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
وأضاف أن من الأهداف الرئيسة للدورة مناقشة سبل دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.
ولفت إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتعاون الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربية وسبل الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وتكريسها في تطوير القطاعات والمؤسسات العربية ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة في فلسطين.
وأكد العمر حرص دولة الكويت على مشاركة رؤيتها وتجاربها ونقل الخبرات بين أقرانها للوصول إلى نتائج من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على مشهد الاتصالات والمعلومات في المنطقة العربية من خلال التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون مع مركز معلومات الأمن الأوروبي.
ولفت إلى تعاون الجهات والمؤسسات في الكويت المعنية بقطاع المعلومات والاتصالات للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الواسعة.
يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهدت انعقاد أعمال الاجتماع الـ 52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الاثنين الماضي لمدة يومين برئاسة إماراتية ومشاركة وفود تمثل الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والعديد من الجهات والمنظمات.

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