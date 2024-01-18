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جيه بي مورجان نتعرض لـ 45 مليار محاولة اختراق يوميا!

1/18/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت ماري كالاهان إردوس رئيسة قسم الأصول وإدارة الثروات لدى بنك «جيه بي مورجان»، أن المصرف الأميركي الأكبر من حيث الأصول يتعرض لقرابة 45 مليار محاولة اختراق يوميا في الوقت الراهن، وأن هذا يعادل ضعف معدلات العام الماضي.
وقالت إردوس في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن «جيه بي مورجان» يستثمر 15 مليار دولار سنويا، ويوظف 62 ألف متخصص تقني للدفاع عن البنك ضد محاولات الاختراق السيبراني.
وأضافت أن «جيه بي مورجان» يوظف مهندسين أكثر من «جوجل» و«أمازون» لأنه مضطر لذلك، حيث بات المحتالون أكثر ذكاء، وسرعة، ومكرا، وضررا.
وأشارت «جيتا جوبيناث» النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي التي شاركت في الجلسة الحوارية بالمنتدى، إلى أن استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي أصبح مثار قلق بالنسبة للمنظمين، وأن هناك خطرا يتمثل في وقوع «حدث كبير» قبل التوصل فعليا إلى معرفة كيفية إصلاحه.

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