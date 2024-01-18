203 آلاف سيارة جديدة دخلت الكويت



673.8 ألف مركبة.. الزيادة التراكمية لعدد السيارات بالبلاد في 10 سنوات 80 % من السيارات في الكويت خاصة.. يبلغ عددها 1.947 مليون مركبة

علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد المركبات التي تجوب شوارع الكويت وصل إلى 2.42 مليون مركبة، من بينها نحو 203.4 آلاف سيارة جديدة تم ترخيصها في 2022.وجاء ضمن البيانات أن العدد التراكمي للسيارات في الكويت شهد زيادة نسبتها 38.5% بما عدده 673.8 ألف مركبة خلال 10 سنوات قياسا إلى 1.748 مليون مركبة في 2013، وأظهرت البيانات أن 80% من المركبات التي تجوب الكويت مرخصة كمركبات خاصة (خصوصي) ويبلغ عددها 1.947 مليون مركبة، بينما تستحوذ مركبات النقل الخاص على 12.6% من المركبات بالكويت بواقع 304.6 آلاف مركبة.وتقدم 119.15 ألف مواطن ومقيم للاختبارات النظرية للحصول على رخصة قيادة من بينهم 117.237 ألفا تقدموا لأول مرة، و1407 أشخاص لثاني مرة و515 شخصا لثالث مرة وأكثر، ونجح من بينهم 102.87 ألف مواطن ومقيم من بينهم 101.37 ألف شخص نجح من أول مرة و1087 شخصا من ثاني مرة، و415 شخصا من ثالث مرة فأكثر.وبلغ عدد الراسبين في الاختبارات النظرية 16.28 ألف شخص، من بينهم 15.86 ألف شخص رسبوا أول مرة، و320 ثاني مرة و100 شخص ثالث مرة وأكثر.وفي الاختبارات العملية بلغ إجمالي عدد المتقدمين 135.13 ألف شخص منهم 132.5 ألف شخص تقدموا لأول مرة و1834 شخصا لثاني مرة، و799 شخص لثالث مرة فأكثر.وبلغ إجمالي عدد الناجحين نحو 97.442 ألف شخص من بينهم 96.19 ألف شخص نجحوا من أول مرة، و886 شخصا نجحوا من ثاني مرة، و359 شخص نجحوا من ثالث مرة وأكثر.ووصل عدد الراسبين في الاختبارات العملية 37.69 ألف شخص من بينهم 36.3 ألفا رسبوا من أول مرة، و946 شخص من ثاني مرة، و440 شخصا من ثالث مرة فأكثر.وبلغ إجمالي عدد رخص السوق الصادرة في 2022 نحو 105.7 آلاف رخصة من بينها 92.66 ألف إجازة خاصة، و6009 إجازات عامة، و6318 إجازة دراجة نارية، و767 إجازة مركبة إنشائية.وبلغت حصة محافظة العاصمة من الإجازات 22.9 ألف إجازة، ومحافظة حولي 13.09 ألفا، فيما بلغت حصة الجهراء 15.28 ألف إجازة، والأحمدي 20.1 ألف إجازة، والفروانية 22.96 ألف إجازة، بينما بلغت لمبارك الكبير 11.28 ألف إجازة.وفي سياق آخر، أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط، أن ميناء الأحمدي وميناء عبدالله شهدا مغادرة 1250 ناقلة نفط خلال 2022، من بينها 873 ناقلة نفط غادرت عبر ميناء الأحمدي منها 58 باخرة تحمل جنسية هونغ كونغ، و14 صينية و54 هندية، و15 من كوريا الجنوبية، و377 ناقلة غادرت من خلال ميناء عبدالله من بينها 12 تحمل علم هونغ كونغ، و5 صينية، و10 هندية.13 ألف تاكسي في الكويتأظهرت البيانات أن الكويت فيها نحو 13 ألف سيارة تاكسي، إذ بلغ عدد سيارات الأجرة تحت الطلب 4646 سيارة بنهاية 2022، فيما وصل عدد سيارات الأجرة الجوالة إلى 8367 سيارة.638.8 ألف معاملة نقلأظهرت البيانات أن نقل ملكيات المركبات شهد زيادة ملحوظة منذ عام 2020 إذ بلغت حينها 405.18 آلاف عملية، لترتفع في 2021 إلى 526.34 ألف عملية نقل، وتزداد مجددا في 2022 إلى 638.8 ألف عملية.41.7 ألف سيكل خاص وحكوميبلغ إجمالي عدد الـ «سيكل» داخل البلاد نحو 41.7 ألفا، من بينهم 41.6 ألف دراجة نارية خاصة، و101 دراجة نارية حكومية.تسقيط التراخيص.. يتضاعفأظهرت البيانات تضاعف أعداد عمليات تسقيط تراخيص المركبات سواء بهلاكها أو تصديرها للخارج، إذ ارتفعت من 4088 مركبة في 2020 إلى 15.06 ألف مركبة في 2021، ووصل عددها في 2022 إلى 20.99 ألف مركبة.