Friday, 19 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1 99 تريليون دولار قيمة أكبر 10 علامات تجارية بالعالم

1/18/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغت قيمة أكبر عشر علامات تجارية في العالم 1.99 تريليون دولار، واستعادت شركة آبل لقبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة، على حساب «أمازون» التي انتقلت إلى المركز الربع، حيث حققت «آبل» نموا استثنائيا لقيمة علامتها التجارية وارتفعت 74% إلى 516.6 مليار دولار في 2024، بعدما كانت 297 مليار دولار في 2023، وذلك بحسب بيانات تصنيف «براند فاينانس غلوبال 500» لعام 2024. واستطاعت آبل رفع قيمة علامتها التجارية، على الرغم من استقرار مبيعات هواتف آيفون إلى حد كبير، كما عملت على استراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وتوسع في خدماتها وتشجيع الترقية إلى أجهزة آيفون ذات قيمة أعلى، إلى جانب أنها حافظت على مكانتها بوصفها اللاعب المهيمن في سوق الهواتف الذكية المتميزة. وفي المركز الثاني، جاءت «مايكروسوفت» بسبب استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ قفزت بقيمة العلامة بنسبة 78% لتصل إلى 340.4 مليار دولار، إذ تعمل الشركة على تكامل الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية على تعزيز القدرة التنافسية في السوق، ما يضعها في مكانة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.
واحتفظت شركة غوغل بالمركز الثالث، مسجلة زيادة بنسبة 19% في قيمة العلامة التجارية لتصل إلى 333.4 مليار دولار. وأظهرت الشركة نموا جيدا في الإيرادات الإجمالية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تركيزها على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الهوامش، والأداء المالي الإيجابي العام.
ومع ذلك، اجتازت غوغل عديدا من التحولات في مجال أعمالها، وكان منها انخفاض 6% في القوى العاملة، ما يدل على تدابير خفض التكاليف الاستراتيجية وسط تباطؤ الإعلان الرقمي. وتواجه مزيدا من التحديات الناجمة عن دعوى قضائية تزعم الاستخدام غير المصرح به لبيانات المستخدم لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر بشكل سلبي في علامتها التجارية. وتراجعت «أمازون»، العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في 2023، إلى المركز الرابع، على الرغم من نمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 3% لتصل إلى 308.9 مليارات دولار. وتضررت «أمازون» كثيرا بسبب تحديات السوق الاستهلاكية المليئة بالتحديات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأزمة تكلفة المعيشة.

MENAFN18012024000130011022ID1107739605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث