Friday, 19 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1 44 مليار دولار صادرات كويتية لأميركا

1/18/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن قيمة الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال أول 11 شهر من 2023 بلغت نحو 1.44 مليار دولار، مقابل واردات أميركية للكويت خلال نفس الفترة بلغت 2.69 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا بقيمة 1.24 مليار دولار لصالح الجانب الأميركي.
وخلال شهر نوفمبر 2023، سجلت الكويت عجزا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة تقارب 74 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية للكويت 173.4 مليون دولار خلال الشهر، مقابل صادرات كويتية للولايات المتحدة بلغت قيمتها 99.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ويأتي العجز بالميزان التجاري بين البلدين، رغم عودة الكويت لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة خلال نوفمبر بعد توقف في أكتوبر، حيث صدرت الكويت 651 ألف برميل بقيمة تقارب 55 مليون دولار ليصل إجمالي ما صدرته الكويت للولايات المتحدة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي نحو 6.66 ملايين برميل بقيمة تقارب 567 مليون دولار
وشهدت أسعار النفط الكويتي تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعاره خلال أكتوبر، حيث أنهى الخام الكويتي شهر أكتوبر عند مستويات تتراوح بين 91 و92 دولارا للبرميل لتنخفض خلال شهر نوفمبر ويغلق عند 84 ـ 85 دولارا بنهاية تعاملات الشهر.
بلغ عجز الميزان التجاري لدول الخليج العربي مع أميركا خلال نوفمبر الماضي نحو 1.95 مليار دولار لصالح الجانب الأميركي، وذلك بعدما تراجعت الصادرات الخليجية إلى الولايات المتحدة بنحو 30% إلى 2.3 مليار دولار مقابل صادرات أميركية لدول الخليج بلغت قيمتها 4.14 مليار دولار.
ولم تسجل الكويت فقط عجزا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، حيث تصدرت الإمارات دول الخليج من حيث قيمة العجز الذي بلغ 1.8 مليار دولار خلال نوفمبر تليها قطر بنحو 221 مليون دولار ثم البحرين بنحو 124 مليونا وأخيرا الكويت.
فيما سجلت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فائضا في الميزان التجاري للدولتين مع الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بفائض بلغت قيمته 105 ملايين دولار لصالح عمان و95 مليونا لصالح السعودية.

MENAFN18012024000130011022ID1107739604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث