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السعودية على موعد مع استقبال 30 مليون سائح خلال 2024

1/18/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال معرض سوق السفر العربي 2024 أمس، إن دراسة أجرتها مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز توقعت أن تستقبل المملكة نحو 30 مليون سائح هذا العام لقضاء ليلة واحدة على الأقل، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه المملكة زيادة عدد الزوار إلى 150 مليونا بنهاية العقد الحالي.
وأشار المعرض في بيان إلى أن المملكة ستسلط الضوء خلال المعرض الذي يقام في دبي بين السادس والتاسع من مايو المقبل على فرصها المستقبلية في القطاع السياحي، إذ تستهدف رفع مساهمته بالناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030 بفضل الاستثمارات البارزة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المشاريع الضخمة والطموحة.
واستضافت المملكة 27.6 مليون سائح (زائر مبيت) في عام 2023 وفقا لبحث أوكسفورد ومعهد المحاسبين، وفق وكالة أنباء العالم العربي، فيما قال البيان نقلا عن وزارة السياحة السعودية إن السعودية استقبلت 14.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة 142% على أساس سنوي.
كما أشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية في البلاد، مع زيادة الإنفاق بنسبة 16% في النصف الأول من 2023 وارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليلة بالمقارنة مع 4.6 ليلة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأضاف البيان أن مفهوم السفر المسؤول بيئيا سيكون من أهم المحاور الرئيسية في المعرض هذا العام، لمواصلة الجهود المستدامة التي تم التركيز عليها خلال عام الاستدامة في الإمارات، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي، وسيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيفية توظيف الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخلق قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

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