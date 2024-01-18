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مازيراتي تكشف عن إضافة منطقة جديدة إلى عملياتها العالمية

1/18/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت مازيراتي، علامة تصنيع السيارات التي تتخذ من مودينا مقرا لها، عن بدء العام الجديد بإنشاء منطقة جديدة، والتي من شأنها أن تعيد رسم ملامح هيكلية أعمال الشركة الإيطالية الفاخرة في الأسواق العالمية.
ووقع اختيار الشركة على حمدي الشنتوري رئيسا للمنطقة الجديدة، بدءا من 1 يناير 2024.
ويضم التنظيم الجديد لأسواق الشركة بعد الخطوة الأخيرة خمس مناطق، وهي الولايات المتحدة وكندا (أميركا الشمالية) وأوروبا والصين واليابان وكوريا.
ومن خلال المنطقة الجديدة، تعتزم العلامة الرائدة إعادة رسم ملامح أعمالها على مستوى العالم، حيث تعيد توزيع بعض الأسواق التي كانت جزءا من المناطق السابقة، لتقوم بدمجها مع أسواق جديدة، إلى جانب تعيين فريق تسويق مناسب ليكون صلة الوصل مع شركاء العلامة وشبكتها من الوكلاء فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات اليومية.
ويحتفظ حمدي الشنتوري بمنصبه بشكل مؤقت مسؤولا عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى منصبه الجديد رئيسا للمنطقة الجديدة، كما عينت العلامة وونغ يي موي والاس مسؤولا عن أسواق منطقة جنوب شرق آسيا والهند، وماركو سبادارو مسؤولا عن أسواق شرق أوروبا وأميركا اللاتينية.
وجاء قرار إضافة المنطقة الجديدة انطلاقا من التزام مازيراتي بتلبية متطلبات مختلف الأسواق، ومنهجيتها القائمة على توفير حلول مخصصة وتحقيق النمو وتوسيع شبكة علاقاتها مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، وهي تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتلبية الاحتياجات المختلفة لهيكليات الأعمال المتعددة.
ويتخذ رئيس المنطقة والأقسام الإقليمية من مقر مازيراتي في مودينا بإيطاليا مركزا له، وذلك للعمل على ربط فريق الإدارة في المنطقة الجديدة مع الإدارة المركزية، فضلا عن توفير الدعم المقدم لعمليات صنع القرار والأسواق بشكل أسرع وأكثر كفاءة، في حين يبقى أفراد فريق إدارة الأسواق في المنطقة ليكونوا على اتصال وثيق مع العملاء في الدول التي يعملون فيها.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: يسرنا أن تكون أولى خطواتنا في العام الجديد الإعلان عن إنشاء المنطقة الجديدة وتعيين حمدي الشنتوري رئيسا لها، وتعمل مازيراتي في أكثر من 70 سوقا حول العالم، ويؤكد إنشاء المنطقة الخامسة حرصها على إضفاء مزيد من الدقة في على هيكلية أعمالها على مستوى العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تلبية مختلف متطلبات الأسواق والاستجابة لها، فضلا عن إعطاء جميع المناطق الاهتمام اللازم لتحسين أعمال الشركة فيها ورفع مستوى كفاءتها.

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