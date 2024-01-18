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الوطني يحذر من تخزين المعلومات الحساسة على الهواتف لتفادي الاحتيال

1/18/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويركز الوطني الضوء خلال هذه الحملة على زيادة الوعي حول أمان الهاتف الذكي وسلامة التطبيقات، وأبرز النصائح التي يجب العمل بها لتفادي عمليات الاحتيال المحتملة، لاسيما أن الهاتف الذكي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كما أن غالبية العملاء يستخدمون تطبيقات البنوك لإجراء العمليات المصرفية يوميا.
وحذر بنك الكويت الوطني من تخزين المعلومات الحساسة على الهاتف الذكي مثل الرقم السري لبطاقة السحب الآلي أو رقم البطاقة وغيرها من البيانات الشخصية، مع ضرورة إجراء التحديثات بشكل منتظم لأنها تعتبر أمرا حيويا لتفادي عمليات الاحتيال المحتملة، حيث تعالج هذه التحديثات الثغرات الأمنية التي قد تظهر على بعض أنظمة الهواتف الذكية.
وشدد الوطني على عدم تنزيل أي تطبيق على الهاتف الذكي من مصادر غير موثوقة لتجنب عمليات الاختراق، كما نصح العملاء بضرورة التحقق من مراجعة هذه التطبيقات وتقييمها قبل تثبيتها على الأجهزة، مع التأكد من عدم استخدام شبكات «الواي فاي» العامة عند تثبيت أي من هذه التطبيقات لضمان أمان الأجهزة وعدم تعرضها لأي محاولات اختراق من قبل الهاكرز.
ونصح الوطني باستخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة للهاتف الذكي أو التطبيقات والحسابات المختلفة المثبتة على الأجهزة، بحيث يحب أن تحتوي كلمة المرور على أحرف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام، مع تجنب استخدام الأسماء والتواريخ أو الكلمات الشائعة سهلة التخمين، وأيضا عدم توحيد نفس كلمة المرور لجميع الحسابات.
ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون، حيث تعد جهود البنك في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في إستراتيجيته ودائما ما يستخدم كافة قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.
ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.
ويعد الوطني داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته ضمن أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وكذلك الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
ويلتزم بنك الكويت الوطني باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة بمسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن الوطني يحرص دائما على أخذ زمام المبادرة لتقديم كل سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

MENAFN18012024000130011022ID1107739601

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