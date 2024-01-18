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التحكيم التجاري اختتم الطرق البديلة في حل المنازعات

1/18/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري أمس، أعمال الدورة التدريبية «الطرق البديلة في حل المنازعات»، والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 16-18 يناير، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، في إطار برنامج «تدريب وتأهيل القانونيين الكويتيين حديثي التخرج» الذي تقيمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري.
وبلغ عدد المشاركين 34 مشاركا، وحاضر بها كل من د.أحمد عبداللطيف الجارالله - أستاذ مساعد بكل من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية القانون الكويتية العالمية، ود.رشا علي الدين أستاذة القانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة المنصورة.
وفي إطار السعي الدائم للمركز لنشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وفي مقدمتها التحكيم في حل الخلافات التجارية، حيث تلقى هذه الوسائل اهتماما متزايدا على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما توفره من ضمانات المرونة والسرية في الإجراءات والأحكام.
وأيضا لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حل حاسم وسريع بعيدا عن مسار التقاضي المعتاد بقدر ما يمكن، مما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية، ويوفر الفرصة لجميع الأطراف لاستثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من إهداره في الخصومات والدعاوى، كما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدورة بالتعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انطلاقا من القناعة المشتركة بأهميتها لخريجي القانون كونها دورات متخصصة يحتاج إليها الخريج لتوسيع قاعدة المعرفة القانونية لديه والارتقاء بالأداء المهني عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منه، والتي يترتب عليها اتساع نطاق المعرفة العلمية لدى المشاركين، لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم أفاقا للإبداع والابتكار ويوفر لهم فرصا متميزة لدخول سوق العمل، كما يأتي هذا التعاون إدراكا من الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكمين والقانونيين المتمكنين علميا وعمليا.
وتضمن البرنامج تعريفا بمركز الكويت للتحكيم التجاري وبالطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية وأهميتها وهي (الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري) ومميزات اللجوء للطرق البديلة، وأيضا شرحا وافيا لشرط التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها وصياغة حكم التحكيم، وقد اختتمت الدورة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محليا وعالميا ويراعي جميع ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية.

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