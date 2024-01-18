تدشين تطبيق Friendym لصيانة السيارات باستثمارات 100 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دشن تطبيق FriendyM المتخصص فى إدارة وصيانة السيارات خدماته محليا باستثمارات 100 مليون جنيه.
ويعمل التطبيق حاليًا فى عدة دول أخرى مثل السعودية والإمارات، ويقدم التطبيق خدماته للعملاء فى محافظتى القاهرة والإسكندرية باستثمارات 100 مليون جنيه بما يعادل أكثر من 2 مليون دولار، كما يستهدف الوصول إلى 100 ألف سيارة على التطبيق فى العام الأول والتوسع فى كافة محافظات مصر.
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ووفقًا لبيانات السيارة التى يسجلها المستخدم عبر التطبيق، يقوم FriendyM بإرسال إشعارات للتذكير بمواعيد الصيانة الدورية للسيارة، وعمليات الصيانة اللازمة، والمساعدة أيضًا على حساب متوسط تكلفة العملية، إلى جانب إدارة مصروفات السيارة مثل فواتير الوقود، وأماكن الوقوف والتنظيف، ويتيح التطبيق إرفاق كافة الفواتير فى حساب المستخدم، كما يقدم خدمة تحليل المصروفات لبيان أهم البنود المكلفة مما يساعد على إدارة النفقات وترشيد المصروفات.
ويتيح التطبيق خدمة الدعم الفنى من خلال خاصية المحادثة Chat Support للتواصل مع مهندسى الصيانة والمتخصصين للرد على الاستفسارات، وإتاحة حجز مواعيد الصيانة من خلال مراكز الصيانة المتخصصة الموجودة على التطبيق بأسعار تنافسية، كما يوفر أيضا خدمات SOS للطوارئ، وعمل سجل كامل للسيارات فى حال بيعها.
كما يعمل تطبيق FriendyM على إطلاق باقتى Lite وElite قريبا برسوم شهرية لتقديم خدمات مميزة، حيث يتيح الاشتراك فى باقة Elite خدمة طلب سيارات الإغاثة فى حالات الطوارئ وخدمات استبدال السيارة فى حال استغراق صيانتها عدة أيام، أما باقة Lite تتيح خدمة تقديم النصائح حول أداء السيارة وعمليات الصيانة التى تحتاجها السيارة فى المستقبل، كما يتيح التطبيق للعملاء المشتركين فى الباقتين خصومات حصرية تصل إلى 25% لتكاليف الصيانة واشتراكات التأمين السنوية.
وقال عبدالرحمن الجمل المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق FriendyM:“نسعى لاستغلال ثورة التحول الرقمى التى أحدثتها الدولة المصرية لتعزيز تواجدنا فى مصر وتلبية احتياجات عملائنا، كما نستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع وخاصة السيدات لأنهم بطبيعة الحال أقل خبرة فى معرفة ما يخص الجانب التقنى بالسيارة”.
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