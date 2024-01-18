تدشين تطبيق Friendym لصيانة السيارات باستثمارات 100 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) دشن تطبيق FriendyM المتخصص فى إدارة وصيانة السيارات خدماته محليا باستثمارات 100 مليون جنيه.

ويعمل التطبيق حاليًا فى عدة دول أخرى مثل السعودية والإمارات، ويقدم التطبيق خدماته للعملاء فى محافظتى القاهرة والإسكندرية باستثمارات 100 مليون جنيه بما يعادل أكثر من 2 مليون دولار، كما يستهدف الوصول إلى 100 ألف سيارة على التطبيق فى العام الأول والتوسع فى كافة محافظات مصر.

موضوعاتعملة رقمية ومنطقة حرية.. توصيات لجذب الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية “المصرية للاتصالات” ترفع مصاريف تعاقدات الخطوط الأرضية تامر الحسيني رئيسا تنفيذيا لشركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى

ووفقًا لبيانات السيارة التى يسجلها المستخدم عبر التطبيق، يقوم FriendyM بإرسال إشعارات للتذكير بمواعيد الصيانة الدورية للسيارة، وعمليات الصيانة اللازمة، والمساعدة أيضًا على حساب متوسط تكلفة العملية، إلى جانب إدارة مصروفات السيارة مثل فواتير الوقود، وأماكن الوقوف والتنظيف، ويتيح التطبيق إرفاق كافة الفواتير فى حساب المستخدم، كما يقدم خدمة تحليل المصروفات لبيان أهم البنود المكلفة مما يساعد على إدارة النفقات وترشيد المصروفات.

ويتيح التطبيق خدمة الدعم الفنى من خلال خاصية المحادثة Chat Support للتواصل مع مهندسى الصيانة والمتخصصين للرد على الاستفسارات، وإتاحة حجز مواعيد الصيانة من خلال مراكز الصيانة المتخصصة الموجودة على التطبيق بأسعار تنافسية، كما يوفر أيضا خدمات SOS للطوارئ، وعمل سجل كامل للسيارات فى حال بيعها.

كما يعمل تطبيق FriendyM على إطلاق باقتى Lite وElite قريبا برسوم شهرية لتقديم خدمات مميزة، حيث يتيح الاشتراك فى باقة Elite خدمة طلب سيارات الإغاثة فى حالات الطوارئ وخدمات استبدال السيارة فى حال استغراق صيانتها عدة أيام، أما باقة Lite تتيح خدمة تقديم النصائح حول أداء السيارة وعمليات الصيانة التى تحتاجها السيارة فى المستقبل، كما يتيح التطبيق للعملاء المشتركين فى الباقتين خصومات حصرية تصل إلى 25% لتكاليف الصيانة واشتراكات التأمين السنوية.

وقال عبدالرحمن الجمل المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق FriendyM:“نسعى لاستغلال ثورة التحول الرقمى التى أحدثتها الدولة المصرية لتعزيز تواجدنا فى مصر وتلبية احتياجات عملائنا، كما نستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع وخاصة السيدات لأنهم بطبيعة الحال أقل خبرة فى معرفة ما يخص الجانب التقنى بالسيارة”.