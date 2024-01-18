مليار جنيه حجم أعمال منصة I'supply لتوزيع الأدوية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت منصة i'SUPPLY المتخصصة فى توزيع الأدوية والربط بين شركات الأدوية وتجار الجملة من جهة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى، مليار جنيه حجم أعمال سنويا فى مصر.
وتعد شركة i'SUPPLY أكبر سوق تجارى إلكترونى للأدوية“B2B” فى مصر وقد نجحت الشركة حتى ديسمبر 2023 بقيادة إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للشركة فى جمع تمويلات تقترب من 40 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى اليوم، وحققت الشركة نموًا ملحوظًا بمقدار 10 أضعاف فى 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
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وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة i'SUPPLY، إن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها داخل مصر، بالإضافة إلى التوسع وتعزيز فرص تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الشركة استطاعت خلال 18 شهرا فقط تحقيق أرباح من التشغيل فى ديسمبر 2023.
يُذكر أن i'SUPPLY حققت حجم معاملات مُقدر سنويًا بقيمة مليار جنيهـ كما أصدرت أكثر من 700 ألف أمر شراء سنوياً.
وقدمت الشركة 4000 تمويل للصيدليات عبر برنامج ائتمانى أُطلق منذ ستة أشهر، وتضم شبكتها المتكاملة أكثر من 10 آلاف صيدلية، وتتعاون مع أكثر من 200 شركة توزيع، تقدم أكثر من 10 آلاف منتج.
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