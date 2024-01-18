مليار جنيه حجم أعمال منصة I'supply لتوزيع الأدوية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) حققت منصة i'SUPPLY المتخصصة فى توزيع الأدوية والربط بين شركات الأدوية وتجار الجملة من جهة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى، مليار جنيه حجم أعمال سنويا فى مصر.

وتعد شركة i'SUPPLY أكبر سوق تجارى إلكترونى للأدوية“B2B” فى مصر وقد نجحت الشركة حتى ديسمبر 2023 بقيادة إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للشركة فى جمع تمويلات تقترب من 40 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى اليوم، وحققت الشركة نموًا ملحوظًا بمقدار 10 أضعاف فى 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

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وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة i'SUPPLY، إن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها داخل مصر، بالإضافة إلى التوسع وتعزيز فرص تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الشركة استطاعت خلال 18 شهرا فقط تحقيق أرباح من التشغيل فى ديسمبر 2023.

يُذكر أن i'SUPPLY حققت حجم معاملات مُقدر سنويًا بقيمة مليار جنيهـ كما أصدرت أكثر من 700 ألف أمر شراء سنوياً.

وقدمت الشركة 4000 تمويل للصيدليات عبر برنامج ائتمانى أُطلق منذ ستة أشهر، وتضم شبكتها المتكاملة أكثر من 10 آلاف صيدلية، وتتعاون مع أكثر من 200 شركة توزيع، تقدم أكثر من 10 آلاف منتج.