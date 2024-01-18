نيوتنكس للحوسبة السحابية تعقد مؤتمرها الدولى فى القاهرة 18 يناير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“نيوتنكس Nutanix” العالمية المتخصصة فى الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة، عن اختيار القاهرة مركزاً رئيسياً لانعقاد مؤتمرها الدولى لمنطقة الشرق الأوسط Next on Tour، وذلك انطلاقاً من تنامى أعمالها فى السوق المصرى وتوسع شراكاتها وخدماتها المقدمة لعملائها فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستعد الشركة لإطلاق مؤتمر Nutanix Next on Tour Cairo الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، يوم 18 يناير الجارى للكشف عن تجربة جديدة فى تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات اعتماداً على مزيج من حلولها المبتكرة فى الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة فى السوق المصرى.

موضوعاتمليار جنيه حجم أعمال منصة“i'SUPPLY” لتوزيع الأدوية فى مصر “المصرية للاتصالات” تتعاون مع“ZOI” لإنشاء ممر بين البحرين المتوسط والعرب “سويفت أكت” للحلول التكنولوجية تُدشن فرعها الثاني في مصر

وينعقد مؤتمر“نيوتنكس نكست أون تور كايرو” للشرق الأوسط فى القاهرة، بحضور دولى من قيادات الشركة وخبرائها على مستوى العالم، وكذلك مجموعة من شركائها الدوليين رواد صناعة تكنولوجيا مراكز البيانات والحوسبة السحابية المتعددة الهجينة ومتحدثين من كبرى الشركات الدولية وبحضور مسئولى التحول الرقمى والتطور التكنولوجى من مختلف القطاعات.

وقال سامى زغلامى نائب الرئيس الأول لشركة نيوتنكس عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن أحدث استطلاع سنوى للشركة والذى ضم 1700 من صناع القرار فى مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم، أظهر موافقة 83% من المشاركين على أن السحابة المتعددة المختلطة كانت الحل المثالى، ولكن وفقًا لمؤشر Nutanix Enterprise Cloud Index، فإن 85% من المؤسسات تواجه صعوبة فى إدارة تكاليف السحابة، لذلك ابتكرت نيوتنكس حلولاً لمساعدة عملائها على التحكم فى تكاليفهم.

وأضاف أن وجود منصة سحابية ممتدة عبر سحابات متعددة يوفر المزيد من الرؤى حول التكاليف والعمليات التى يمكن أن تساعد فى تحقيق وفورات محتملة من تخفيض النفقات، كما أنها توفر المرونة اللازمة للتغيير حسب الحاجة إذا لم تلبِ إحدى السحابات احتياجات الشركة، وبالإضافة إلى ذلك تركز نيوتنكس على كيفية إدارة وتشغيل ونقل التطبيقات والبيانات بكفاءة وفعالية عبر السحابات المختلفة، العامة والخاصة.

وأكد مجيب عبد الرازق المدير العام لشركة نيوتنكس فى مصر، أن السوق المصرى حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ويمثل إضافة قوية لأعمال نيوتنكس حيث تعتبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية أولوية قصوى للشركات الخاصة والحكومية على حد سواء، لذلك تحرص الشركة على توفير خدمات داخل مصر لخدمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل القطاع الحكومى وقطاع الخدمات المالية، والاتصالات، والمصرفى، وصناعة النفط والغاز، بحلول مبتكرة لتقديم تجربة عملاء استثنائية بتحقيق أعلى درجات الجودة وبأفضل تكلفة.

وقال ياسين خيربن نائب رئيس نيوتنكس للتسويق فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه تم إنشاء“جروب” المستخدم النهائى على منصة Linkedin للتواصل بين رواد ومحبى التكنولوجيا فى مصر ومستخدمى حلول نيوتنكس، من أجل تبادل الخبرات والتدريب المجانى وإجراء الاختبارات ومنح الشهادات العلمية من جامعة نيوتنكس، كما أن مؤتمر الشركة فى القاهرة Nutanix Next on Tour سيشهد إطلاق مبادرة Heart لدعم مؤسسة مجدى يعقوب.