نيوتنكس للحوسبة السحابية تعقد مؤتمرها الدولى فى القاهرة 18 يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“نيوتنكس Nutanix” العالمية المتخصصة فى الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة، عن اختيار القاهرة مركزاً رئيسياً لانعقاد مؤتمرها الدولى لمنطقة الشرق الأوسط Next on Tour، وذلك انطلاقاً من تنامى أعمالها فى السوق المصرى وتوسع شراكاتها وخدماتها المقدمة لعملائها فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتستعد الشركة لإطلاق مؤتمر Nutanix Next on Tour Cairo الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، يوم 18 يناير الجارى للكشف عن تجربة جديدة فى تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات اعتماداً على مزيج من حلولها المبتكرة فى الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة فى السوق المصرى.
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وينعقد مؤتمر“نيوتنكس نكست أون تور كايرو” للشرق الأوسط فى القاهرة، بحضور دولى من قيادات الشركة وخبرائها على مستوى العالم، وكذلك مجموعة من شركائها الدوليين رواد صناعة تكنولوجيا مراكز البيانات والحوسبة السحابية المتعددة الهجينة ومتحدثين من كبرى الشركات الدولية وبحضور مسئولى التحول الرقمى والتطور التكنولوجى من مختلف القطاعات.
وقال سامى زغلامى نائب الرئيس الأول لشركة نيوتنكس عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن أحدث استطلاع سنوى للشركة والذى ضم 1700 من صناع القرار فى مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم، أظهر موافقة 83% من المشاركين على أن السحابة المتعددة المختلطة كانت الحل المثالى، ولكن وفقًا لمؤشر Nutanix Enterprise Cloud Index، فإن 85% من المؤسسات تواجه صعوبة فى إدارة تكاليف السحابة، لذلك ابتكرت نيوتنكس حلولاً لمساعدة عملائها على التحكم فى تكاليفهم.
وأضاف أن وجود منصة سحابية ممتدة عبر سحابات متعددة يوفر المزيد من الرؤى حول التكاليف والعمليات التى يمكن أن تساعد فى تحقيق وفورات محتملة من تخفيض النفقات، كما أنها توفر المرونة اللازمة للتغيير حسب الحاجة إذا لم تلبِ إحدى السحابات احتياجات الشركة، وبالإضافة إلى ذلك تركز نيوتنكس على كيفية إدارة وتشغيل ونقل التطبيقات والبيانات بكفاءة وفعالية عبر السحابات المختلفة، العامة والخاصة.
وأكد مجيب عبد الرازق المدير العام لشركة نيوتنكس فى مصر، أن السوق المصرى حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ويمثل إضافة قوية لأعمال نيوتنكس حيث تعتبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية أولوية قصوى للشركات الخاصة والحكومية على حد سواء، لذلك تحرص الشركة على توفير خدمات داخل مصر لخدمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل القطاع الحكومى وقطاع الخدمات المالية، والاتصالات، والمصرفى، وصناعة النفط والغاز، بحلول مبتكرة لتقديم تجربة عملاء استثنائية بتحقيق أعلى درجات الجودة وبأفضل تكلفة.
وقال ياسين خيربن نائب رئيس نيوتنكس للتسويق فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه تم إنشاء“جروب” المستخدم النهائى على منصة Linkedin للتواصل بين رواد ومحبى التكنولوجيا فى مصر ومستخدمى حلول نيوتنكس، من أجل تبادل الخبرات والتدريب المجانى وإجراء الاختبارات ومنح الشهادات العلمية من جامعة نيوتنكس، كما أن مؤتمر الشركة فى القاهرة Nutanix Next on Tour سيشهد إطلاق مبادرة Heart لدعم مؤسسة مجدى يعقوب.
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