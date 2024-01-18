المصرية للاتصالات تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.

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وتابع البيان:“يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر”.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمى، نظراً لدورها فى مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير: تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى، وتمكن من التوسع فى الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضى وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة فى آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم فى الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.