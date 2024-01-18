المصرية للاتصالات تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
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وتابع البيان:“يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر”. “المصرية للاتصالات” تتعاون مع“ZOI” لإنشاء ممر بين البحرين المتوسط والعرب
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمى، نظراً لدورها فى مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير: تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى، وتمكن من التوسع فى الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضى وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة فى آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم فى الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
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