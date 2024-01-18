%8 من الهواتف الذكية بمصر تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إنه يوجد 249 مشغل محمول عالميا يقدم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في 97 دولة.
وأضاف أن 62% من اجهزة الهواتف الذكية عالميا تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس مقابل 8% بمصر.
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وأشار إلى أن شركة sk telecom الكورية هي أول مشغل اتصالات عالميا يقدم خدمة الجيل الخامس للاتصالات في ابريل 2019.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد أجهزة المحمول الداعمة للتكنولوجيا الجديدة في مصر مع اشتراطات جهاز تنظيم الاتصالات دخول شحنات معينة من الأجهزة
وقال إنه من المتوقع وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس عالميا إلى 1.6 مليار مشترك بحلول عام 2030.
ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
وتابع البيان:“يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر”.
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