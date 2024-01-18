%8 من الهواتف الذكية بمصر تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إنه يوجد 249 مشغل محمول عالميا يقدم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في 97 دولة.

وأضاف أن 62% من اجهزة الهواتف الذكية عالميا تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس مقابل 8% بمصر.

موضوعات2.5 مليار دولار استثمارات“المصرية للاتصالات” منذ 2019 الدولار يلامس 60 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم الخميس البورصة تغلق جلسة ختام الأسبوع على ارتفاع 0.32% بتداولات 4.4 مليار جنيه

وأشار إلى أن شركة sk telecom الكورية هي أول مشغل اتصالات عالميا يقدم خدمة الجيل الخامس للاتصالات في ابريل 2019.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد أجهزة المحمول الداعمة للتكنولوجيا الجديدة في مصر مع اشتراطات جهاز تنظيم الاتصالات دخول شحنات معينة من الأجهزة

وقال إنه من المتوقع وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس عالميا إلى 1.6 مليار مشترك بحلول عام 2030.

ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.

وتابع البيان:“يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر”.