يمكن لسويسرا القيام بما هو أكثر في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي

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MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) “La Svizzera potrebbe fare molto di più" sulla governance globale dell'IA (الأصلي)Português (pt) Como a Suíça pode influenciar a governança global da IA中文 (zh) 瑞士应更积极地推动全球人工智能治理Français (fr) ((La Suisse pourrait faire beaucoup plus en matière de gouvernance mondiale de l'IA))English (en) 'Switzerland could do much more' on AI global governance

سيكون الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير، بمثابة منصة هامّة لكل من شركات التكنولوجيا الكبرى، والقطاع الخاص، على حد سواء، قصد النهوض بأجندتها بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

ولكن، من أجل إحداث تغيير جذري، يتعين أيضاً أن يشارك المجتمع المدني وبلدان الجنوب العالمي في المناقشات. ليست مجموعات المصالح تلك ممثّلةً بشكل كافٍ في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يظل حدثًا غير شموليّ بشكل كافٍ، وفقًا للخبيرتين في مجال الأخلاقيات والاقتصاد الرقمي، نينيان بايفغن، وسالومي إيغلر.

وتعتقد بايفغن وإيغلر بأنه يمكن لسويسرا، الاضطلاع بدور محوري نشط في بلورة النقاش، بشأن الإدارة العالمية للذكاء الاصطناعي، وجعله أكثر شمولية للجميع. وأنه يمكن لسويسرا، باعتبارها ديمقراطية مباشرة، ودولة معروفة كوسيط دبلوماسي ومحايد، إسماع صوت المواطنين.ات في جميع أنحاء العالم. لكن، لم تحظ حوكمة الذكاء الاصطناعي بعد بالقدر الكافي من الأهمية على جدول أعمالها.

نينيان بايفغن وسالومي إيغلر

نينيان بايفغن هي عضوة مجلس إدارة في مركز الأبحاث فوراوس والمؤسسة المشاركة لـ "أوفيس فور أوداسيتي" (Office for Audacity)، وهي شركة استشارية خيرية تدعم المشاريع المبتكرة. وكانت في السابق مديرة إدارية للمبادرة الرقمية السويسرية في جنيف.

سالومي إيغلر هي رئيسة مركز التحول الرقمي في كينيا، وهي مبادرة يموّلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا. وهي أيضًا باحثة في مركز الأبحاث فوراوس. عملت سابقًا كمستشارة للحكومة الألمانية كخبيرة رقمية، ولدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

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سويس إنفو (SWI Swissinfo) : تعدّ الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي أحد المواضيع الرئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام. لماذا؟

نينيان بايفغن، هي عضوة في مجلس إدارة فوراوس والمؤسسة المشاركة لأوفيس اوف اوديسيتي. Copyright 2020 Headshot Factory

نينيان بايفغن: غيّر إطلاق منصّة "شات جي بي تي" (ChatGPT) قواعد اللعبة في النقاش العالمي. حيث أثار طابعا استعجاليا جديدًا، وأتاح توافق آراء عالميٍّ متزايد بشأن ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدارة تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل فعّال. لقد أدركت الحكومات في جميع أنحاء العالم، أنها بحاجة إلى العمل على جعل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه أكثر أمانًا، وشفافية، وأخلاقية. وأصبح من الواضح أنه كلما طال انتظارها لإرساء مثل هذه المبادئ الملزمة المشتركة، كلما أصبح تنفيذها على مستوى العالم أكثر صعوبة.

سالومي إيغلر: شهد الربع الأخير من عام 2023 أيضًا، سلسلة من المبادرات المتعلقة بالحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وقد جرى تحويل محور المناقشة بشكل أكبر نحو التنظيم القانوني الملزم. وكانت نقطة التحول إصدار الأمر التنفيذي بشأن تطوير الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة آمنة ومأمونة وموثوقةرابط خارجي . ويشكّل ذلك خطوة لم أتوقع رؤيتها بهذه السرعة. ففي الماضي، كانت الولايات المتحدة حذرةً إلى حد ما بشأن التنظيم الشامل الذي يمس عمالقة التكنولوجيا لديها.

ومع تسارع السباق العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، هناك مجال واسع في المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة كيفية تشابك أنظمة الحوكمة المختلفة، وإمكانية تنسيقها صوب إطار عالمي.

في ورقة بحثيةرابط خارجي حديثة، صدرت عن مركز أبحاث السياسة الخارجية فوراوس، كتبتِ أنه يتعين على سويسرا بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. ما هو موقع سويسرا في هذا السباق العالمي؟

نينيان بايفغن: نعم، الأمر كذلك. سويسرا تراقب وتساهم بالفعل في المناقشة الدائرة اليوم، ولكن يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. ومن وجهة نظر سياسية، يجب أن تكون هذه المسألة على رأس جدول الأعمال، وواحدة من أهم أولويات البلاد، عندما يتعلق الأمر بجهودها في مجال التكنولوجيا الرقمية.

دور سويسرا في التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي

لم تشارك سويسرا، بسبب كونها دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، في تعريف اللائحة التنظيمية الأوروبية للذكاء الاصطناعي (قانون الذكاء الاصطناعي). ومع ذلك، تشارك سويسرا بنشاط في مختلف المنتديات الدولية، وعمليات الحوكمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فهي ترأس، على سبيل المثال، لجنة الذكاء الاصطناعي التابعة لمجلس أوروبا، والتي تعمل حاليا على صياغة اتفاقية عالمية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون.

كما تشارك سويسرا، مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في تنظيم قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي تعقد سنويا في جنيف. وفي بداية شهر نوفمبر، حضر وزير الاتصالات ألبرت روشتي، القمة الدولية الأولى حول أمن الذكاء الاصطناعي التي نظمتها المملكة المتحدة، وناقش هذه المسألة مع وزيرات ووزراء من مختلف البلدان.

لقد عارضت سويسرا دائمًا فرض لائحة تنظيمية ملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي. ولكن أعلنت الحكومة السويسرية، في نهاية شهر نوفمبر، أنها ستدرس الأساليب التنظيمية، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي.

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سويس إنفو: هل يمكنكما إعطاءنا بعض الأمثلة؟ وما هي الموارد الفريدة التي يمكن لسويسرا تسخيرها لتقديم مساهمة حاسمة في إرساء المبادئ التوجيهية العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي؟

سالومي إيغلر، باحثة في مركز أبحاث السياسة الخارجية السويسري فوراوس، ورئيسة مركز التحول الرقمي في كينيا، وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي وألمانيا. Salomé Eggler

سالومي إيغلر: لدى سويسرا العديد من الأوراق الرابحة في جعبتها. وبما أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا لا مثيل لها، فإن مناهج الحوكمة التقليدية تعجز عن معالجة التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. وهناك بالتالي، حاجة إلى تفكير ابتكاري. ويتعين علينا أن نحدّد إطارًا تنظيميًا يعالج المخاطر الملموسة للذكاء الاصطناعي، يتسم بالمرونة الكافية، لتطبيقه على تكنولوجيا متطورة بها العديد من الأشياء المجهولة. وهذا ليس مسعى سهلا. لكن سويسرا تعدّ نظاما غنيا بالابتكار، والأفكار الجديدة، كما أنه لدى دبلوماسيتها الوسائل اللازمة للسير في مسارات جديدة.

ويمكن لسويسرا على سبيل المثال، بناء على صورتها المعروفة، كدولة ديمقراطية مباشرة، أن تجعل مناقشة الحوكمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي أكثر تشاركية، وتعطي المواطنين.ات صوتا لإبداء الرأي في كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن يقوم بذلك، ولأي غرض. لأنه على الرغم من أن المواطنين.ات، باعتبارهم.ن المستخدمين.ات النهائيين.ات، هم وهن، الأكثر تأثراً بالتكنولوجيا، إلا أن صوتهم.ن ظل غير مسموع إلى حد كبير.

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تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.

نينيان بايفغن: يمكن للبلاد أيضًا أن توفّر منصة محايدة للنقاش العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الخلافية، حيث تلعب الدوافع الجيوسياسية للتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي دورًا، على سبيل المثال بين الولايات المتحدة والصين. وباعتبار سويسرا، دولة محايدة، فإنها معروفة بالفعل في جميع أنحاء العالم كوسيط بين الأطراف والمصالح المختلفة. ويمكنها أيضا أن تتولى هذا الدور في سياق الذكاء الاصطناعي، والتوسط ليس فقط بين مجموعات المصالح، ولكن أيضا بين البلدان ذات وجهات النظر المختلفة، بشأن كيفية إدارة التكنولوجيا.

وبوسع سويسرا أيضًا، بحكم تاريخها وحقيقة أنها تستضيف مجموعة واسعة من المنظمات الدولية، على غرار الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات غير الحكومية في جنيف، أن تعمل على جعل جنيف الدولية نقطة ارتكاز محورية، لحوكمة الذكاء الاصطناعي للجهات صاحبة المصلحة المتعدّدة على المستوى الدولي.

سويس إنفو: مع ذلك، لا يزال المنتدى الاقتصادي العالمي، محطَّ الكثير من الانتقادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى النظر إليه باعتباره حدثًا نخبويًا لعدد قليل من كبار نساء ورجال الأعمال، والقيادات الثرية، من البلدان المتقدمة بشكل رئيسي. فهل يمكننا إذن أن نتوقع تقدماً حقيقياً في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي؟

سالومي إيغلر: صحيح أن المنتدى الاقتصادي العالمي لم يكن شمولياً بما فيه الكفاية في الماضي. وإذا أردنا أن نتحدث عن المساءلة والمسؤولية، علينا القيام بذلك أمام جميع مواطني.ات العالم، وليس فقط عدد قليل منهم. منهن.

وفيما يتعلق بالتقدم المتوقع من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، فإننا لن نحلَّ في دافوس، مشكلةَ حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، وهذا أمر مؤكد. إن المنتدى الاقتصادي العالمي، هو مجرد حلقة صغيرة في مجموعة متشعّبة؛ ومن غير المرجّح أن يبرز في أي وقت قريب، حلٌّ، أو صكّ قانوني واحد ينظّم هذه التكنولوجيا على نطاق عالمي.

نينيان بايفغن: لهذا الانتقاد مبرّراته. ففي عالم منقسم، يعاني من أزمات عالمية متعددة، تتراوح بين تغير المناخ والصراعات، والاستقطاب، وصولا إلى الطريق المسدود الذي بلغه نظامنا المتعدد الأطراف، لا تتم معالجة القضايا بالسرعة المطلوبة. إن واقع اجتماع أطراف فاعلة رئيسية مختلفة في المنتدى الاقتصادي العالمي، هو أمر هام للغاية، ولكن التغيير الحقيقي يتطلب أخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة، لاتخاذ إجراءات. وإلا، فإن ذلك سيظل مجرد كلام منمّق، لا يتبعه فعل.

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تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: مصطفى قنفودي





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