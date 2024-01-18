نقابة المحامين تشارك بمؤتمر الحرية لفلسطين في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وفد من نقابة المحامين الأردنيين، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في المؤتمر الدولي "الحرية لفلسطين" الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.
وقال أبو عبود في بيان للنقابة اليوم الخميس، إنه جرى خلال المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم إسرائيل، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة.
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