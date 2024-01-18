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نقابة المحامين تشارك بمؤتمر الحرية لفلسطين في تركيا

1/18/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وفد من نقابة المحامين الأردنيين، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في المؤتمر الدولي "الحرية لفلسطين" الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.


وقال أبو عبود في بيان للنقابة اليوم الخميس، إنه جرى خلال المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم إسرائيل، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة.

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