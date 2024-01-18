أمين عام الشباب يتفقد الواقع الشبابي في معان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أمس الأربعاء، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة معان وباديتها، للاطلاع على واقع الخدمة المقدمة لفئات الشباب.
وتفقد الجبور خلال جولته بلواء الحسينية؛ نادي الحسينية بحضور متصرف اللواء ناصر الجريان، ومدير شباب محافظة معان عاطف الشقاحين، ورئيس النادي عقله ذيابات.
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