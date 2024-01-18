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أمين عام الشباب يتفقد الواقع الشبابي في معان

1/18/2024 10:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أمس الأربعاء، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة معان وباديتها، للاطلاع على واقع الخدمة المقدمة لفئات الشباب.


وتفقد الجبور خلال جولته بلواء الحسينية؛ نادي الحسينية بحضور متصرف اللواء ناصر الجريان، ومدير شباب محافظة معان عاطف الشقاحين، ورئيس النادي عقله ذيابات.

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