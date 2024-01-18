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تحذير هام من حلويات حبيبة

1/18/2024 10:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في بيان اليوم الخميس المواطنين من روابط وهمية تنتشر عبر صفحات الانترنت تدعي احتفال الشركة بذكرى تأسيسها وتقوم على إثر ذلك بتوزيع جوائز .
وأكد البيان ان هذه الروابط لا علاقة لها بها مطلقاً، مشددة على ان هذه الروابط هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية.
ولفتت إلى أن الشهر الحالي لا يتزامن مطلقا مع أي حدث أو ذكرى او مسابقة .
ودعت إلى تجاهل تلك الروابط وعدم الدخول للمواقع التي تدل عليها، حرصاً على حماية البيانات وعدم الانجرار إلى مصائد المحتالين.
وأوضحت الشركة بأن كافة أخبار وإعلانات الشركة يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسميّة الموثّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للمواقع الاخبارية والصحف اليومية.
وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني وملاحقة كل من كان له علاقة بهذه الإعلانات المسيئة لصورة الشركة أمام الجمهور الكريم.
ويشار إلى أن الصفحة الرسمية الوحيدة لحلويات الحاج محمود حبيبة عبر منصة الفيسبوك هي:

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