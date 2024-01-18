محكمة أمريكية تقضي بمنع بيع أحدث ساعات «أبل»

أمرت محكمة أمريكية، أمس، شركة أبل بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة «ماسيمو» المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.

وكانت لجنة التجارة الدولية أمريكية قررت، في 27 أكتوبر، حظر بيع طرازات من «أبل ووتش» في الولايات المتحدة، بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسيجين في الدم.

وعلَّقت محكمة، الشهر الفائت، هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً اليوم في انتظار قرار في أن الاستئناف الذي تقدمت به أبل.

وتُصنّع أبل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن أبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما «أبل ووتش سيريز 9» (Apple Watch Series 9)، و«أبل ووتش ألترا 2» (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به «ماسيمو».

واعتبر مؤسس «ماسيمو» ورئيسها جو كياني، في بيان، أن القرار القضائي الصادر أمس، يشكّل انتصاراً لنزاهة نظام براءات الاختراع الأمريكي ولسلامة الأشخاص الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا.

وأضاف: «هذا دليل على أن أكبر الشركات وأقواها يجب أن تحترم هي أيضاً حقوق الملكية الفكرية للمخترعين الأمريكيين».

وتعتبر «ماسيمو» أنها صاحبة هذا اختراع القياس البيومتري، وتتهم أبل بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

وترى أبل، من جهتها، أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، وسارعت إلى استئناف القرار، لكنّ بتّ المسألة قد يستغرق عاماً أو أكثر.