سيجيت تكشف عن محركات الأقراص الأعلى في العالم بسعة 30 تيرابايت

أعلنت سيجيت تكنولوجي، عن بإطلاق منصة الأقراص الصلبة موزاييك 3+، التي تتضمن تطبيق سيجيت الرائد لتقنية التسجيل المغناطيسي الحراري. ويبشر هذا الابتكار بإطلاق سعة تخزين غير مسبوقة تبلغ 3+ تيرابايت لكل قرص، ويرسم خارطة طريق لزيادة سعة القرص الصلب إلى 4+ و5+ تيرابايت خلال السنوات القادمة.

ستعمل منصة موزاييك 3+ على دعم منتجات Exos الرائدة من سيجيت، من خلال إضافة سعة تخزين غير مسبوقة في الصناعة تبلغ 30 تيرابايت وما فوق. وسيتم تصدير هذه المنتجات بكميات إلى عملاء السحابة الفائقة الحجم خلال الربع الأول من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ابتكار زيادة سعة التخزين من سيجيت، الذي يزيد من عدد الأجزاء التي يمكن تخزينها على القرص، سيعالج نقاط الضعف الشائعة في الصناعة، حيث ستمكن منصة موزاييك 3+ العملاء من تخزين المزيد من البيانات على نفس المساحة. ويساهم التحديث في محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي التقليدي من سعة 16 تيرابايت (متوسط السعة في مراكز البيانات الفائقة الحجم) إلى محرك أقراص Exos 30 تيرابايت وموزاييك 3+ في مضاعفة السعة بشكل فعال في المساحة ذاتها.

وتستخدم منصة موزاييك تقريبًا المكونات والمواد نفسها المستخدمة في محركات أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي، مع زيادة السعة بشكل كبير، مما يسمح لمراكز البيانات بتقليص تكاليف التخزين والتشغيل بشكل كبير وتحسين استهلاك الطاقة بنسبة 40% لكل تيرابايت. وستساعد منصة موزاييك 3+ العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة، التي تعتبر أولوية قصوى لمراكز البيانات الفائقة الحجم، وذلك من خلال خفض الكربون بنسبة 55% في كل تيرابايت (وذلك عند مقارنة محرك أقراص موزاييك 3+ بسعة 30 تيرابايت مع محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي بسعة 16 تيرابايت).

وتشهد سيجيت طلباً مرتفعاً من قبل عملاء مراكز البيانات، الذين من المتوقع أن يتمكنوا من الحصول على موزاييك 3+ وزيادة حجم التخزين بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويركز أحد مقدمي الخدمات السحابية الرائدين على تحويل غالبية محركات الأقراص التي توفرها سيجيت إلى موزاييك 3+، مما يعكس ثقتهم في هذه التقنية.

وقال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت: «تعتبر سيجيت المصنع الوحيد عالميًا لمحركات الأقراص الثابتة بسعة تخزين عالية تصل إلى 3 تيرابايت لكل قرص مع إمكانية زيادتها إلى 5 تيرابايت. ونظراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكل أهمية كبيرة لمجموعات البيانات الأولية، سوف تحتاج الشركات إلى تخزين جميع البيانات، لذا تعد سعة التخزين العالية لاستيعاب كتل البيانات الناتجة أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأشار موسلي إلى أن «منصة موزاييك 3+ لا تتضمن فقط تقنية التسجيل المغناطيسي الحراري، وإنما تشمل العديد من الابتكارات الأولى في الصناعة التي قمنا بدمجها لمساعدتنا على توسيع نطاق سعة التخزين».

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