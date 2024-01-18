محامي بنزيما: النجم الفرنسي سيكون سعيدا للغاية بالعودة إلى صفوف ليون



صرح هيوج فيجييه محامي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه سيكون سعيدا للغاية بعودة هذا اللاعب إلى صفوف ليون الفرنسي مرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي ليون في استعادة لاعبه السابق كريم بنزيما هذا الشهر بعد التقارير التي تحدثت عن رغبة المهاجم الفرنسي في الرحيل عن نادي اتحاد جدة، بعد ستة أشهر قضاها مع الفريق السعودي.

ونقلت صحيفة“آس” الإسبانية، وفقاً لروسيا اليوم عن فيجييه قوله: "لقد مر بنزيما بفترات صعود وهبوط في حياته الرياضية، ربما تكون هذه الفترة أقل ازدهارا. لقد أصيب في هذه الأيام، وغادر فريقه للسفر وأوقفه إعصار موريشيوس. إذا كنتم تتذكرون كان لا يلعب كثيرا عندما وصل الريال وبعدها أصبح أساسيا".

وأضاف "يجب أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيته يلعب مرة أخرى في ليون. لكنني لا أعتقد ذلك. سنرى ما الذي سيحدث".

وتابع هيوج فيجييه“ليس لديه مشكلة مع فرنسا، عليك فقط الاستماع إليه وهو يتحدث عنها. فرنسا علمته كل شيء. إنه يحب فرنسا”.

يذكر أن إدارة نادي اتحاد جدة تعاقدت مع كريم بنزيما، براتب يقدر بنحو 86 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وشارك المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 36 عاما، في 20 مباراة مع نادي الاتحاد السعودي، منذ بداية الموسم الحالي، وسجل خلالها 12 هدفا.





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