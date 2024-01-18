24620 قتيلاً حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24620 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأفادت الوزارة، في بيان، بمقتل 172 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرةً الى إصابة 61830 بجروح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

كانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، اليوم، قتل وجرح 30 جندياً إسرائيلياً بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة «إكس»، اليوم، أنه «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل».

وأضافت: «وفور دخولهم للمكان، تم نسفه بالكامل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وأشارت إلى «استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات، وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع».

وكشفت أن «مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين من نوع (ميركفاه) وجرافة عسكرية من نوع (D9) بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس».

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