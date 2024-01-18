الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول
التاريخ
1/18/2024 10:00:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت الإمارات و أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية ابتداء من 15 فبراير 2024.
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