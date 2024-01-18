طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

تراجع عدد الأمريكيين الراغبين في الحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد قليلاً على عام، ما يؤكد مرونة سوق العمل الأمريكية على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى تدعيم الاقتصاد.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 187000 للأسبوع المنتهي في 13 يناير الجاري، في تراجع قدره 16000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

عدد طلبات إعانة البطالة هذا هو الأقل من نوعه منذ سبتمبر 2022.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع - وهو مؤشر أقل تقلباً - بمقدار 4750 إلى 203250 طلباً.

وهذا هو أدنى متوسط من نوعه لأربعة أسابيع منذ عام تقريباً.

وإجمالاً، حصل 1.81 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير، في انخفاض قدره 26000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

يتم النظر إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال أسبوع معين.

وتظل عند مستويات منخفضة بصورة استثنائية على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة وتزايد معدل التضخم.

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