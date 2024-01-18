6.6 ملايين دولار نفقات سفريات مارك زوكربيرغ وشيريل ساندبرغ في عام

بلغت تكاليف الرحلات الجوية بالطائرة الخاصة للرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في الشركة شيريل ساندبرغ مستويات 6.6 ملايين دولار في 2022، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تمثل تلك المستويات زيادة 55% منذ 2019.

وسجلت تكلفة الرحلات الجوية الخاصة لزوكربيرغ وحده مستويات 2.3 مليون دولار في 2022، وفقاً لصحيفة «فاينشيال تايمز».

وأجرت الطائرة الخاصة للمؤسس المشارك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نحو 28 رحلة في شهرين فقط من هذا العام، وهو ما نتج عنه انبعاثات كربونية أعلى 17 مرة من المتوسط عن كل أمريكي في الفترة ذاتها.

كما أنفقت شركة ميتا حوالي 27 مليون دولار عن إجراءات التأمين لزوكربيرغ خلال 2021، مع 1.6 مليون دولار على الرحلات الجوية في الفترة ذاتها.

وفي عام 2020، أنفقت الشركة 1.8 مليون دولار على الرحلات الجوية لرئيسها التنفيذي.

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