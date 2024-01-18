منصور بن محمد يتوّج أبطال ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين في نسخته الخامسة، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في مضمار المرموم، وهو الحدث الذي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وإدراجه ضمن أجندة فعاليات المركز كسباق سنوي يتم يُنظم كل عام خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق الرئيسي الذي قُسّم إلى فئتين، وزن الفردة، والوزن المفتوح، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 26 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن في نسختها العاشرة لهذا الموسم، أو في المواسم السابقة، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وضمت المشاركة متسابقين من 17 دولة من بينها: السعودية، وهولندا، واستراليا، وبريطانيا، وأمريكا، وروسيا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، والفلبين، وإستونيا، والمكسيك، وإيطاليا، وألمانيا، وبيلاروسيا.

وفي فئة الوزن المفتوح تمكنت الألمانية جيسا إجلينغ من تحقيق المركز الأول في السباق على ظهر المطية "الميل"، وجاء بالمركز الثاني البريطاني اليكسندر اوستروالد على المطية "شيبوب"، وبالمركز الثالث الفرنسي اليكسندر فيدوتوف على ظهر "الورل".

أما في فئة وزن الفردة الذي شهد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة، جاءت الصينية "أليكسيس هو" في المركز الأول على ظهر المطية "مياس"، تلتها في المركز الثاني وبفارق ضئيل الأمريكية "مريم سهروردي" على ظهر "الوكري"، فيما ذهب المركز الثالث للفرنسية " مادو جروب" على ظهر المطية "شانوط".

نجاح كبير

وقال سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث“ يمتلك المركز الجهوزية العالية والخبرات اللازمة لإقامة كبرى الفعاليات المحلية، لاسيما تلك المرتبطة بتراث الأجداد بما فيها سباقات بالهجن، ويعود الفضل في ذلك إلى ما تتمتع به فرق العمل من خبرات متراكمة تمكنها من تحقيق رؤية وأهداف المركز في نشر وتعزيز التراث الوطني، واستدامة أحد أبرز السباقات التراثية في عالم الهجن”.

وأضاف " هدفنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو التميّز، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المرتبطة بتراث الأجداد، وتعد سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التي تلقى شعبية كبيرة ومتابعة واسعة من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة، وهو ما يمنح تلك البطولات جماهيرية واسعة تسهم في تعزيز التراث الوطني ونشره بين الأجيال".

ولفت الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية وما شهدته من تكامل جمع بين الموروث الشعبي المرتبط بالهجن، الثقافة المحلية والاستثمار في الرياضة.

صدارة ألمانية

من جانبها أعربت الألمانية جيسا إجلينغ التتويج عن سعادتها بالفوز بالسباق، مؤكدة أن فوزها بالمركز الأول جاء ثمرة جهود كل من عمل على تدريبها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث..لافتة إلى قوة المنافسة التي شهدها السباق حتى الأمتار الأخيرة، وقدرتها على المشاركة والمنافسة على المراكز المتقدمة خلال السباقات المقبلة.

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