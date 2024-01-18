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24620 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة

1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 24620 شهيدا، وعدد المصابين إلى 61830 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

تاليا ابرز ما أوردته الوزارة في تقريها اليومي
:


- سجلنا إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح.


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نتوقع أن تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة.


- سجلت وزارة الصحة مئات حالات الاجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر
والهروب القسري تحت القصف الوحشي


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عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر .


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نحذر من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز "النيتروز" في غرف العمليات مما يعرض حياة مئات الجرحى وحالات انقاذ الحياة للخطر.


-
وزارة الصحة تحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها 350 ألف مريض مزمن نتيجة عدم توفر الادوية وعدم دخولها لقطاع غزة.

-
مختبرات المستشفيات عاجزة عن إجراء الفحص المخبري للدم ( CBC ) نتيجة نقص المواد الخاصة به وكذلك نفاد 60% من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية المختلفة.


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ما زال 10000 مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية في أماكن النزوح بعد خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة.


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الاستهداف المباشر والمستمر لمحيط مستشفيات الوسطى وخان يونس يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج والنازحين وتسبب بفقدان حياة العشرات منهم نتيجة اضطرار ذويهم الهروب بهم تحت القصف .


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اكتظاظ هائل في مستشفى تل السلطان للولادة ومستشفى أبو يوسف النجار ومراكز الرعاية برفح مما يجعلها غير قادرة على تحمل الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى يوميا.


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البنية التحتية الصحية والبيئية في مدينة رفح هشة للغاية وعاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1.3 مليون نازح ومواطن.

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