24620 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة

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- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 24620 شهيدا، وعدد المصابين إلى 61830 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
تاليا ابرز ما أوردته الوزارة في تقريها اليومي
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- سجلنا إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح.
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نتوقع أن تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة.
- سجلت وزارة الصحة مئات حالات الاجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر
والهروب القسري تحت القصف الوحشي
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عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر .
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نحذر من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز "النيتروز" في غرف العمليات مما يعرض حياة مئات الجرحى وحالات انقاذ الحياة للخطر.
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وزارة الصحة تحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها 350 ألف مريض مزمن نتيجة عدم توفر الادوية وعدم دخولها لقطاع غزة.
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مختبرات المستشفيات عاجزة عن إجراء الفحص المخبري للدم ( CBC ) نتيجة نقص المواد الخاصة به وكذلك نفاد 60% من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية المختلفة.
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ما زال 10000 مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية في أماكن النزوح بعد خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة.
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الاستهداف المباشر والمستمر لمحيط مستشفيات الوسطى وخان يونس يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج والنازحين وتسبب بفقدان حياة العشرات منهم نتيجة اضطرار ذويهم الهروب بهم تحت القصف .
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اكتظاظ هائل في مستشفى تل السلطان للولادة ومستشفى أبو يوسف النجار ومراكز الرعاية برفح مما يجعلها غير قادرة على تحمل الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى يوميا.
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البنية التحتية الصحية والبيئية في مدينة رفح هشة للغاية وعاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1.3 مليون نازح ومواطن.
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