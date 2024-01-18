Thursday, 18 January 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أميركي: إذ أوقف الحوثيون هجماتهم فيمكن إلغاء تصنيفهم بالإره

1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن هدف العقوبات على جماعة أنصار الله (الحوثيين) هو إقناعهم بوقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في سلوكهم.

وأضاف المسؤول أنه إذ أوقف الحوثيون هجماتهم، فيمكن لواشنطن أن نفكر في إلغاء تصنيفهم جماعة إرهابية.


MENAFN18012024000151011027ID1107738821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث