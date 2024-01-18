مسؤول أميركي: إذ أوقف الحوثيون هجماتهم فيمكن إلغاء تصنيفهم بالإره

مسؤول أميركي: إذ أوقف الحوثيون هجماتهم فيمكن إلغاء تصنيفهم بالإره
التاريخ
1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن هدف العقوبات على جماعة أنصار الله (الحوثيين) هو إقناعهم بوقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في سلوكهم.
وأضاف المسؤول أنه إذ أوقف الحوثيون هجماتهم، فيمكن لواشنطن أن نفكر في إلغاء تصنيفهم جماعة إرهابية.
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