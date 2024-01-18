Thursday, 18 January 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر في التعاطف

1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت دراسة أجراها علماء الأعصاب من جامعة فيينا ومعهد كارولينسكا أن ألعاب الفيديو العنيفة لا تخفض التعاطف البشري. ولفتت الدراسة إلى أنه لا يوجد أي تأثير في القدرات التعاطفية للذين يلعبون لعبة الفيديو العنيفة، مقارنة بأولئك الذين يلعبون النسخة غير العنيفة.

MENAFN18012024000151011027ID1107738820

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث