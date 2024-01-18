ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر في التعاطف

ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر في التعاطف
التاريخ
1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت دراسة أجراها علماء الأعصاب من جامعة فيينا ومعهد كارولينسكا أن ألعاب الفيديو العنيفة لا تخفض التعاطف البشري. ولفتت الدراسة إلى أنه لا يوجد أي تأثير في القدرات التعاطفية للذين يلعبون لعبة الفيديو العنيفة، مقارنة بأولئك الذين يلعبون النسخة غير العنيفة.
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