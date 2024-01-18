80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان

80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان
التاريخ
1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت هيئة البث العبرية ، الخميس ، ان استطلاعا للرأي أجرته المنظمة الصهيونية كشف ان 80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان بعد هجوم 7 أكتوبر.
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