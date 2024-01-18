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80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان

1/18/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت هيئة البث العبرية ، الخميس ، ان استطلاعا للرأي أجرته المنظمة الصهيونية كشف ان 80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان بعد هجوم 7 أكتوبر.


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