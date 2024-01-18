تشارك Fresh Up Your Life وصفات الفاكهة الموسمية الصحية

يدرك المستهلكون اليوم بشكل متزايد أهمية عيش حياة صحية ومتوازنة دون التضحية بالذوق.

DUBAI, UAE, January 18, 2024 /EINPresswire / -- عند تناول الطعام، من الضروري الانتباه إلى جودة الطعام المختار مع تفضيل الأطعمة الطبيعية، مثل الفواكه والخضروات، حتى بشكل أفضل إذا كان ذلك في الموسم.The Fresh Up Your Life – فاكهة أوروبية عالية الجودة & مشروع Veg عبارة عن حملة اتصالات وإعلام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني في إيطاليا لتشجيع استهلاك الفواكه والخضروات المنتجة في أراضي الاتحاد بعد الأكثر تقييدًا معايير الجودة. ويهدف المشروع، في الواقع، إلى تشجيع المستهلكين على أن يكونوا أكثر حذراً ووعيًا في خياراتهم الاستهلاكية.إن الفواكه والخضروات الموسمية على وجه التحديد هي التي تساعد على مواجهة الآثار السلبية للبرد والشتاء التي وصلت الآن. الخضروات الموسمية والفواكه مثل الكيوي والحمضيات هي مصادر ممتازة لفيتامين C، مما يساعد على استيعاب الحديد، الذي يسبب نقصه الضعف, ويقوي دفاعات الجهاز المناعي. كما أنها توفر الألياف، التي لا تعزز الشبع وتدرأ آلام الجوع فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من السموم الزائدة التي ترهق الجسم.للحصول على الأفضل للجسم، إليك وصفتين لاستهلاك هذه الفواكه من خلال دمجها في النظام الغذائي اليومي دون فقدان جميع فوائدها الطبيعية.تنتشر عادة تضمين عصير البرتقال في وجبة الإفطار في جميع أنحاء الغرب، ولكنه دائمًا ما يكون عصير معبأ. الاستثناءات هي دول مثل إيطاليا، حيث كل من المطاعم والأسر على دراية كبيرة بالعصير التقليدي المعصور حديثا، لأن البرتقال الطازج ألذ وأكثر صحة، إلى جانب كونه رخيصا. عصير البرتقال هو طعام ممتاز لا يمكن أن يكون مفقود في نظام غذائي صحي. البرتقال هو جزء من عائلة الحمضيات وهو من بين المحاصيل الأكثر شيوعا في حوض البحر الأبيض المتوسط. يوفر برتقال الدم فيتامينات فيتامين C و B المفيدة لتعزيز دفاعات الجسم. بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر ذات قيمة لدعم الجسم. كما أنها مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتلعب دورا نشطا في استقلاب الطاقة.عصير برتقال الدم- البرتقال: لكوب واحد من عصير البرتقال، يساوي 250 مل، هناك حاجة إلى حوالي ثلاثة برتقال متوسط الحجم.- عصارةتحضيرللضغط على البرتقال بسهولة، وقطع لهم في نصف بالطول، أي قطع شرائح في النصف. ثم اضغط عليها بعصارة واسكب العصير الذي تم الحصول عليه في كوب. الآن العصير جاهز. من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك رغبة في وجود لب متبقي، فما عليك سوى وضعه في مصفاة قبل سكبه في الزجاج لفصل الجزء الصلب عن بقية السائل. من المهم أن تتذكر أنه يجب شرب عصير البرتقال الطازج في غضون بضع دقائق من عصرها حتى تتمكن من إعطاء جميع الفيتامينات التي تحتوي عليها. إذا ترك ليقف، فإن العصير سيفقد كمية الفيتامينات الموجودة وخلال 12 ساعة سيكون خاليا تماما منها، مع الاحتفاظ بنكهته.الكيوي هي أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C، في الواقع أنها تحتوي حتى أكثر من البرتقال. كما أنها توفر مجموعة متنوعة من المعادن، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على مواجهة التعب. تعتبر فاكهة الكيوي منظمًا معويًا جيدًا لعملية التمثيل الغذائي وامتصاص الدهون لأنها غنية بالألياف، ولها خصائص تنقية وإزالة السموم، وتساعد على تقليل الانتفاخ و"إزالة السموم" من الجسم. إلى جانب تناوله، يجدر محاولة إضافته إلى الماء العادي.ماء التخلص من السموم مع الكيوي والليمون- 1 لتر ماء- 3 كيوي- 1 ليمونتحضيرأولا، يجب غسل الليمون جيدا لإزالة أي بقايا الأوساخ على قشر. ثم قم بتقطيعها ووضع القطع أو الشرائح الناتجة في إبريق. ثم انتقل إلى الكيوي، الذي يجب تقشيره وتقطيعه إلى شرائح أو تقطيعه، حسب الذوق الشخصي. يجب إضافة الكيوي إلى الليمون الموجود في الإبريق، والذي يجب ملؤه بالماء في درجة حرارة الغرفة.للحصول على طعم لطيف، يجب ترك الفاكهة لتغمرها لمدة 6 ساعات على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك طوال الليل. يمكن تقديم ماء التخلص من السموم بالليمون والكيوي إما باردًا أو في درجة حرارة الغرفة وسيبقى في الثلاجة لبضعة أيام على الأكثر. مثالي للشرب في أي وقت من اليوم، وبمجرد تصفيته يمكن أيضًا نقله إلى صالة الألعاب الرياضية في زجاجة المياه المفضلة. بفضل وجود الليمون والكيوي، سيساعد ماء التخلص من السموم هذا على حرق الدهون، وهو مضاد للأكسدة وغني بفيتامين C.يتميز مشروع Fresh Up Your Life أيضًا بمساهمة الشركات الرائدة في السوق الإيطالية، بما في ذلك Apofruit وCico-Mazzoni وConserve Italia وLagnasco Group وOranfrizer وOrigine Group وSalvi-Unacoa.أخبار عن منظمات المجتمع المدني في إيطالياتعد CSOItaly، التي تأسست عام 1998، كيانًا فريدًا في إيطاليا يربط العديد من الشركات الإيطالية الرائدة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات المحلية. استكمال مجموعة من الأعضاء هي شركات مهمة متخصصة في مجالات مختلفة من سلسلة توريد الفواكه والخضروات، من التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والتجهيز والآلات والتوزيع. تتمثل مهمة CSOItaly في تقديم خدمات مفيدة للأعضاء لتحسين صناعة الفواكه والخضروات الإيطالية وجعلها أكثر كفاءة وتنافسية. جدول فني في خدمة سلسلة توريد الفواكه والخضروات الإيطالية بأكملها لزيادة قدرتها التنافسية من خلال التآزر بين المشغلين. تضم CSOItaly 73 عضوًا، موزعين على النحو التالي: 51 عضوًا منتجًا، و14 عضوًا في سلسلة التوريد، و3 أعضاء داعمين، و5 هيئات داعمة.بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الآراء والآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية للأبحاث الأوروبية (REA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي ولا السلطة المانحة المسؤولية عنهما.

Renato Pagani

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