تشارك Fresh Up Your Life وصفات الفاكهة الموسمية الصحية

يدرك المستهلكون اليوم بشكل متزايد أهمية عيش حياة صحية ومتوازنة دون التضحية بالذوق.

DUBAI, UAE, January 18, 2024 /EINPresswire / -- عند تناول الطعام، من الضروري الانتباه إلى جودة الطعام المختار مع تفضيل الأطعمة الطبيعية، مثل الفواكه والخضروات، حتى بشكل أفضل إذا كان ذلك في الموسم.The Fresh Up Your Life – فاكهة أوروبية عالية الجودة & مشروع Veg عبارة عن حملة اتصالات وإعلام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني في إيطاليا لتشجيع استهلاك الفواكه والخضروات المنتجة في أراضي الاتحاد بعد الأكثر تقييدًا معايير الجودة. ويهدف المشروع، في الواقع، إلى تشجيع المستهلكين على أن يكونوا أكثر حذراً ووعيًا في خياراتهم الاستهلاكية.إن الفواكه والخضروات الموسمية على وجه التحديد هي التي تساعد على مواجهة الآثار السلبية للبرد والشتاء التي وصلت الآن. الخضروات الموسمية والفواكه مثل الكيوي والحمضيات هي مصادر ممتازة لفيتامين C، مما يساعد على استيعاب الحديد، الذي يسبب نقصه الضعف, ويقوي دفاعات الجهاز المناعي. كما أنها توفر الألياف، التي لا تعزز الشبع وتدرأ آلام الجوع فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من السموم الزائدة التي ترهق الجسم.للحصول على الأفضل للجسم، إليك وصفتين لاستهلاك هذه الفواكه من خلال دمجها في النظام الغذائي اليومي دون فقدان جميع فوائدها الطبيعية.تنتشر عادة تضمين عصير البرتقال في وجبة الإفطار في جميع أنحاء الغرب، ولكنه دائمًا ما يكون عصير معبأ. الاستثناءات هي دول مثل إيطاليا، حيث كل من المطاعم والأسر على دراية كبيرة بالعصير التقليدي المعصور حديثا، لأن البرتقال الطازج ألذ وأكثر صحة، إلى جانب كونه رخيصا. عصير البرتقال هو طعام ممتاز لا يمكن أن يكون مفقود في نظام غذائي صحي. البرتقال هو جزء من عائلة الحمضيات وهو من بين المحاصيل الأكثر شيوعا في حوض البحر الأبيض المتوسط. يوفر برتقال الدم فيتامينات فيتامين C و B المفيدة لتعزيز دفاعات الجسم. بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر ذات قيمة لدعم الجسم. كما أنها مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتلعب دورا نشطا في استقلاب الطاقة.عصير برتقال الدم- البرتقال: لكوب واحد من عصير البرتقال، يساوي 250 مل، هناك حاجة إلى حوالي ثلاثة برتقال متوسط الحجم.- عصارةتحضيرللضغط على البرتقال بسهولة، وقطع لهم في نصف بالطول، أي قطع شرائح في النصف. ثم اضغط عليها بعصارة واسكب العصير الذي تم الحصول عليه في كوب. الآن العصير جاهز. من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك رغبة في وجود لب متبقي، فما عليك سوى وضعه في مصفاة قبل سكبه في الزجاج لفصل الجزء الصلب عن بقية السائل. من المهم أن تتذكر أنه يجب شرب عصير البرتقال الطازج في غضون بضع دقائق من عصرها حتى تتمكن من إعطاء جميع الفيتامينات التي تحتوي عليها. إذا ترك ليقف، فإن العصير سيفقد كمية الفيتامينات الموجودة وخلال 12 ساعة سيكون خاليا تماما منها، مع الاحتفاظ بنكهته.الكيوي هي أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C، في الواقع أنها تحتوي حتى أكثر من البرتقال. كما أنها توفر مجموعة متنوعة من المعادن، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على مواجهة التعب. تعتبر فاكهة الكيوي منظمًا معويًا جيدًا لعملية التمثيل الغذائي وامتصاص الدهون لأنها غنية بالألياف، ولها خصائص تنقية وإزالة السموم، وتساعد على تقليل الانتفاخ و"إزالة السموم" من الجسم. إلى جانب تناوله، يجدر محاولة إضافته إلى الماء العادي.ماء التخلص من السموم مع الكيوي والليمون- 1 لتر ماء- 3 كيوي- 1 ليمونتحضيرأولا، يجب غسل الليمون جيدا لإزالة أي بقايا الأوساخ على قشر. ثم قم بتقطيعها ووضع القطع أو الشرائح الناتجة في إبريق. ثم انتقل إلى الكيوي، الذي يجب تقشيره وتقطيعه إلى شرائح أو تقطيعه، حسب الذوق الشخصي. يجب إضافة الكيوي إلى الليمون الموجود في الإبريق، والذي يجب ملؤه بالماء في درجة حرارة الغرفة.للحصول على طعم لطيف، يجب ترك الفاكهة لتغمرها لمدة 6 ساعات على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك طوال الليل. يمكن تقديم ماء التخلص من السموم بالليمون والكيوي إما باردًا أو في درجة حرارة الغرفة وسيبقى في الثلاجة لبضعة أيام على الأكثر. مثالي للشرب في أي وقت من اليوم، وبمجرد تصفيته يمكن أيضًا نقله إلى صالة الألعاب الرياضية في زجاجة المياه المفضلة. بفضل وجود الليمون والكيوي، سيساعد ماء التخلص من السموم هذا على حرق الدهون، وهو مضاد للأكسدة وغني بفيتامين C.يتميز مشروع Fresh Up Your Life أيضًا بمساهمة الشركات الرائدة في السوق الإيطالية، بما في ذلك Apofruit وCico-Mazzoni وConserve Italia وLagnasco Group وOranfrizer وOrigine Group وSalvi-Unacoa.أخبار عن منظمات المجتمع المدني في إيطالياتعد CSOItaly، التي تأسست عام 1998، كيانًا فريدًا في إيطاليا يربط العديد من الشركات الإيطالية الرائدة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات المحلية. استكمال مجموعة من الأعضاء هي شركات مهمة متخصصة في مجالات مختلفة من سلسلة توريد الفواكه والخضروات، من التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والتجهيز والآلات والتوزيع. تتمثل مهمة CSOItaly في تقديم خدمات مفيدة للأعضاء لتحسين صناعة الفواكه والخضروات الإيطالية وجعلها أكثر كفاءة وتنافسية. جدول فني في خدمة سلسلة توريد الفواكه والخضروات الإيطالية بأكملها لزيادة قدرتها التنافسية من خلال التآزر بين المشغلين. تضم CSOItaly 73 عضوًا، موزعين على النحو التالي: 51 عضوًا منتجًا، و14 عضوًا في سلسلة التوريد، و3 أعضاء داعمين، و5 هيئات داعمة.بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الآراء والآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية للأبحاث الأوروبية (REA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي ولا السلطة المانحة المسؤولية عنهما.

