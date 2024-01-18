عبد الملك الحوثي : الاحتلال ارتكب 2000 مجزرة خلال 100 يوم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال
قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي
انه خلال 100 يوم ارتكب العدو أكثر من 2000
مجزرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحوثي ، الخميس ، ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عدوان ظالم و تدمير شامل واستباحة لكل القوانين والأعراف.
وقال الحوثي ان الموقف الأميركي البريطاني موقف شاذ من بين كل الأمم والدول والشعوب في توصيف الجريمة التي يمارسها العدو.
وتابع
: اكتفت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ببيانات وإدانات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية والمظلومية.
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