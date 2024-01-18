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عبد الملك الحوثي : الاحتلال ارتكب 2000 مجزرة خلال 100 يوم

1/18/2024 9:21:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال
قائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي
انه خلال 100 يوم ارتكب العدو أكثر من 2000
مجزرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحوثي ، الخميس ، ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عدوان ظالم و تدمير شامل واستباحة لكل القوانين والأعراف.

وقال الحوثي ان الموقف الأميركي البريطاني موقف شاذ من بين كل الأمم والدول والشعوب في توصيف الجريمة التي يمارسها العدو.

وتابع
: اكتفت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ببيانات وإدانات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية والمظلومية.

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