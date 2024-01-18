عبد الملك الحوثي : الاحتلال ارتكب 2000 مجزرة خلال 100 يوم

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالقائد جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثيانه خلال 100 يوم ارتكب العدو أكثر من 2000مجزرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحوثي ، الخميس ، ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عدوان ظالم و تدمير شامل واستباحة لكل القوانين والأعراف.

وقال الحوثي ان الموقف الأميركي البريطاني موقف شاذ من بين كل الأمم والدول والشعوب في توصيف الجريمة التي يمارسها العدو.

وتابع

: اكتفت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ببيانات وإدانات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية والمظلومية.