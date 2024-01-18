تراجع إيرادات البلديات إلى 500 مليون دينار

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- Khaberni) خبرني - قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن عدد البلديات في الأردن وصل إلى 104 بلديات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 3 بلديات جديدة.
وأوضح كريشان، أن البلديات تمثل كل المجتمعات في المملكة ولها دور في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات والمجالات كافة، إضافة إلى دور المجلس في المحافظات.
وكشف عن تراجع واردات البلديات منذ بدء كورونا والأحداث العالمية المتلاحقة، إلى 500 مليون دينار بعدما كانت مليارا و26 مليون دينار، إضافة إلى حجم الديون على المواطنين للبلديات والذي يقدر بـ 300 مليون دينار.
ويبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للسنة المالية الحالية، لوزارة الإدارة المحلية 209,631,000 ملايين دينار.
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