Thursday, 18 January 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع إيرادات البلديات إلى 500 مليون دينار

1/18/2024 9:21:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن عدد البلديات في الأردن وصل إلى 104 بلديات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 3 بلديات جديدة.

وأوضح كريشان، أن البلديات تمثل كل المجتمعات في المملكة ولها دور في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات والمجالات كافة، إضافة إلى دور المجلس في المحافظات.

وكشف عن تراجع واردات البلديات منذ بدء كورونا والأحداث العالمية المتلاحقة، إلى 500 مليون دينار بعدما كانت مليارا و26 مليون دينار، إضافة إلى حجم الديون على المواطنين للبلديات والذي يقدر بـ 300 مليون دينار.

ويبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للسنة المالية الحالية، لوزارة الإدارة المحلية 209,631,000 ملايين دينار.

MENAFN18012024000151011027ID1107738745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث