تراجع إيرادات البلديات إلى 500 مليون دينار

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن عدد البلديات في الأردن وصل إلى 104 بلديات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 3 بلديات جديدة.

وأوضح كريشان، أن البلديات تمثل كل المجتمعات في المملكة ولها دور في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات والمجالات كافة، إضافة إلى دور المجلس في المحافظات.

وكشف عن تراجع واردات البلديات منذ بدء كورونا والأحداث العالمية المتلاحقة، إلى 500 مليون دينار بعدما كانت مليارا و26 مليون دينار، إضافة إلى حجم الديون على المواطنين للبلديات والذي يقدر بـ 300 مليون دينار.

ويبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للسنة المالية الحالية، لوزارة الإدارة المحلية 209,631,000 ملايين دينار.