4 مؤسسات وطنية تنضم لقائمة الداعمين للألعاب الحكومية في نسختها الخامسة

وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 مؤسسات وطنية هي: بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الخامسة من الحدث البارز الذي يعد أهم الأحداث السنوية على الأجندة الرياضية الرسمية بدبي.

يأتي الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقيات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد الذي يشهده الحدث النوعي الذي يواصل التوسع بمستويات عالمية، الأمر الذي يتجسد من خلال الأعداد المتزايدة للمشاركين سنوياً.

وتُنظم النسخة الخامسة من البطولة برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وشركة داماك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

وقال مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية : تحظى البطولة باهتمام غير محدود ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على ترسيخ الرياضة ثقافة في مجتمعنا بهدف تمكين الأفراد وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلنا وضمان تقدمه وازدهاره.

وأضاف: منذ إطلاقها في العام 2018، حققت الألعاب الحكومية إنجازات بالتعاون مع مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، ونجحت في تشجيع الأفراد وتمكينهم وتحفيزهم على تخطي التحديات المختلفة وإحراز التفوّق الرياضي، والارتقاء باللياقة البدنية كعامل أساسي لجودة الحياة ونمط الحياة الصحية للفرد والمجتمع، ما عزز من مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية الكبرى، ورسخ موقعها وجهةً رياضيةً عالمية.

وثمن ابن عيسى، انضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الخامسة من البطولة؛ وقال : نعرب عن سعادتنا بانضمام المؤسسات الجديدة وبالدعم الكبير للفعاليات والأنشطة الرياضية، لترسيخ النشاط والحيوية والعزيمة وقيم العمل الجماعي في مجتمعنا.

وقالت تريسي إس. فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: يسرنا أن نقدم دعمنا للألعاب الحكومية للعام الثاني على التوالي، وأن نشهد مدى الاهتمام الذي تحظى به من قبل فئة الشباب بشكل خاص، لكونها تسهم في غرس قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين المشاركين؛ ويدرك بنك أبوظبي الأول أهمية الأنشطة والفعاليات التي تعزز الوعي بأهمية اتباع أنماط حياة صحية ونشيطة، وتعزز روح التنافس البنّاء وتطوير الذات؛ ومن خلال اختبار قدرات المشاركين فإن الألعاب الحكومية تشجع على تخطي المستحيل، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.

وأعرب هيثم حجار مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية من دبي - فستيفال سيتي، عن سعادته باستضافة النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية؛

قال: يسرنا في دبي فستيفال سيتي مول أن نستضيف الدورة الخامسة من فعالية الألعاب الحكومية؛ نجدد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لجميع ضيوفنا من خلال تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في فعاليات مميزة تتمحور حول العافية وأنماط الحياة الصحية؛ ويؤكد هذا التعاون المكانة المرموقة للإمارة بوصفها وجهة مجتمعية تساهم في تحويل دبي إلى إحدى أبرز المدن النابضة بالحياة على مستوى العالم.

وقال عبدالله الملا، شريك مؤسس لشركة هوم بيكري: يسرنا أن نشارك برعاية الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحية؛ وخلال الأعوام الماضية تطورت هذه المبادرة لتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين ويسرنا أن نكون جزءاً من مسيرة نجاح وتوسع هذا الحدث المميز.

من جهته، قال أنس تاش المسؤول الفني من الفارس العالمية للخيم: يسعدنا أن ندعم النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، حيث نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة وباقي الجهات الداعمة لإنجاح الحدث وجعله استثنائياً، فيما تجمع هذه المبادرة المجتمعية المميزة مختلف الفئات للمشاركة في مجموعة متنوعة من التحديات البدنية والذهنية، والتي تجسد روح العمل الجماعي والمثابرة وتجاوز التحديات، وهي قيم تتوافق مع رؤيتنا.

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية، انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التعاون وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية لعيش تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

يذكر أن الألعاب الحكومية، حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 مشارك في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.

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