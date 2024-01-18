سوريا تخسر أمام أستراليا وتتقلص آمالها في التأهل لدور الـ16 في كأس أسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر المنتخب السوري 1-صفر أمام نظيره الأسترالي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم لتتأهل بطلة 2015 للدور الثاني من البطولة المقامة في قطر اليوم الخميس.
وأحرز جاكسون إرفاين هدفا بعد مرور ساعة من البداية ليرفع رصيد أستراليا إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليتتأهل إلى دور الستة عشر.
وظل رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها بدون أهداف مع أوزبكستان في الجولة الأولى لتتقلص آمالها في بلوغ الدور الثاني.
وتلتقي أوزبكستان، التي تملك نقطة واحدة أيضا، في وقت لاحق اليوم مع الهند متذيلة الترتيب بدون نقاط.
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