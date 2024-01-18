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سوريا تخسر أمام أستراليا وتتقلص آمالها في التأهل لدور الـ16 في كأس أسيا

1/18/2024 9:20:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر المنتخب السوري‭ ‬1-صفر أمام نظيره الأسترالي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم لتتأهل بطلة 2015 للدور الثاني من البطولة المقامة في قطر اليوم الخميس.

وأحرز جاكسون إرفاين هدفا بعد مرور ساعة من البداية ليرفع رصيد أستراليا إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليتتأهل إلى دور الستة عشر.

وظل رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها بدون أهداف مع أوزبكستان في الجولة الأولى لتتقلص آمالها في بلوغ الدور الثاني.

وتلتقي أوزبكستان، التي تملك نقطة واحدة أيضا، في وقت لاحق اليوم مع الهند متذيلة الترتيب بدون نقاط.

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