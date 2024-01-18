2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 554 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 553.27 مليون درهم و521 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 66.15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 59.21 مليون درهم في منطقة غدير الطير.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20.56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 57.61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.94 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 73.01 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 71.74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 70.41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 55.86 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 91.16 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 228.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون، قيمة قدرها 743.1 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 453.94 مليون درهم، و138 رهن فلل وشقق بقيمة 289.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 305.24 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 124.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36.03 مليون درهم، وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 29.34 مليون درهم.

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