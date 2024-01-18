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غداً.. فرصة لسقوط الأمطار على الإمارات نهاراً

1/18/2024 9:20:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجزر مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 08:06 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 00:41، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 75 45

دبي 26 17 70 45

الشارقة 26 17 75 45

عجمان 26 19 75 40

أم القيوين 26 16 75 40

رأس الخيمة 27 15 80 40

الفجيرة 25 19 70 40

العـين 24 14 90 40

ليوا 25 13 90 40

الرويس 23 17 70 45

السلع 24 13 75 35

دلـمـا 22 17 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 18 70 45

أبو موسى 25 18 70 45.

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