الدوحة تستعد لانطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية

تشهد العاصمة القطرية الدوحة إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023 خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بمشاركة أفضل المواهب في القارة.,

ويشارك في البطولة 20 اتحاداً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتقام بالتزامن مع إقامة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم والمقامة منافساتها حالياً في الدوحة.

وتم توزيع الفرق العشرين المشاركة على أربع مجموعات من ثلاثة فرق ومجموعتين من أربعة، ويضم كل فريق لاعبين رئيسيين ولاعب بديل واحد، ويتقابل الفريق مع بقية فرق المجموعة مرتين في مباريات مدتها 12 دقيقة بواقع لاعبين أمام لاعبين.

وينطلق دور المجموعات في الأول من فبراير المقبل، حينما تواجه قطر لبنان في المجموعة الأولى، وأوزبكستان مع سوريا في المجموعة الثانية، وبعدها تلتقي قطر مع طاجيكستان وأوزبكستان مع الهند بجانب مواجهة الإمارات مع هونج كونج الصين، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيووي.

وتتواصل المنافسات حينما تلعب فيتنام مع اليابان ضمن المجموعة الرابعة، وتواجه ماليزيا الأردن في المجموعة الخامسة ، ثم تعود فيتنام لمواجهة إندونيسيا، بينما تلعب جمهورية كوريا مع البحرين بجانب مواجهة قرغيزستان مع السعودية بافتتاح منافسات المجموعة السادسة.

وفي نهاية اليوم الافتتاحي الأول، تلعب الأردن مع جمهورية كوريا ضمن المجموعة الخامسة، وضمن المجموعة السادسة تلعب السعودية مع عمان في حين تواجه تايلاند قرغيزستان.

وتتواصل مباريات البطولة بإقامة العديد منها في اليوم الثاني في فبراير المقبل، حيث تلتقي طاجيكستان مع لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تلعب سوريا مع الهند في المجموعة الثانيةكما تلتقي هونج كونج مع إيران في المجموعة الثالثة، في حين تلعب اليابان مع إندونيسيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وتختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة إيران مع الإمارات، بينما تلعب البحرين في الوقت نفسه مع ماليزيا

ضمن المجموعة الخامسة، وبعد ذلك تواجه الأردن ، قبل مواجهة عمان مع تايلاند.

ويختتم دور المجموعات حينما تلعب كوريا الجنوبية مع ماليزيا في المجموعة الخامسة، بينما تلعب السعودية مع تايلاند وتواجه قرغيزستان عمان في آخر مواجهات هذا الدور.

وكما هو الحال في نظام كأس آسيا، فإن الفرق التي تحصل على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق حاصلة على المركز الثالث ستواصل طريقها إلى الأدوار الإقصائية، والذي تقام منافساته بإقامة ثلاث مواجهات بين كل فريقين، وبحيث يتأهل الفائز في مباراتين.

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