وزير خارجية الدنمارك: سنشارك بجندي واحد في تحالف للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن بلاده ستشارك بجندي واحد في تحالف للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وذلك حسبما أفاد موقع «الحدث» الإخباري عبر منصته في «إكس».

وكان راسموسن قد أكد في تصريحات سابقة، أن الدنمارك تؤيد الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن.

وانضمت الدنمارك إلى بيان أمريكي يحذر الحوثيين من وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وزير خارجية الدنمارك: «سيكون ذلك مصحوباً بفاتورة ضخمة إذا نجح الحوثيون في إجبار حركة الشحن الدولية بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس. 12% من جميع السفن المدنية تبحر عبر هذا المضيق بالضبط».

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