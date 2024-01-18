وزير خارجية الدنمارك: سنشارك بجندي واحد في تحالف للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن بلاده ستشارك بجندي واحد في تحالف للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وذلك حسبما أفاد موقع «الحدث» الإخباري عبر منصته في «إكس».
وكان راسموسن قد أكد في تصريحات سابقة، أن الدنمارك تؤيد الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن.
وانضمت الدنمارك إلى بيان أمريكي يحذر الحوثيين من وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال وزير خارجية الدنمارك: «سيكون ذلك مصحوباً بفاتورة ضخمة إذا نجح الحوثيون في إجبار حركة الشحن الدولية بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس. 12% من جميع السفن المدنية تبحر عبر هذا المضيق بالضبط».
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